台南佳里塑膠工廠夜間驚傳大火 火勢猛烈！消防隊出動機器人滅火
昨（13）晚再傳工廠火警！台南市佳里區一家塑膠工廠晚上9點50發生火警，由於工廠內堆放大量易燃物品，約有3000平方公尺廠房陷入火海，消防人員連夜滅火，初步清查沒有人員受傷受困。
記者陳郁柔／台北報導
台南市佳里區海澄里萊芊寮有一處工廠，昨晚9點50分發生火警，冒出大量火煙、明火猛烈。台南市消防局接獲通報後，由第三大隊緊急調派佳里、學甲、麻豆、西港等分隊14車、36名消防隊前往搶救，晚間近10點時，車組抵達時火煙竄出，後續加派安南、土城、新市、善化等分隊消防車、水庫車趕來支援，連溪北柳營分隊也趕去佳里工廠火警。
經初步了解，現場3樓鋼骨鐵皮挑高燃燒面積約3000平方公尺，且內部存放大量塑膠原料的易燃物，導致火勢一發不可收拾，搶救相當困難，所幸並無人員受困其中，至於起火原因及財物損失待進一步釐清。
由於搶救過程困難，消防局除了展開了夜間的撲救工作外，還動用了怪手、無人空拍機、消防機器人等裝備，以協助滅火工作並掌握火場情況，全力以赴進行撲救。
佳里區海澄里長楊定昌接受媒體聯訪表示，初步了解廠區內堆放主要為塑膠類，火勢很難控制，幸好消防人員很快將火勢阻隔，沒有波及鄰近其他廠房或建物。