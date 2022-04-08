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眼皮下垂恐非老化所致！　當心「胸腺瘤」惹禍

眼皮下垂恐非老化所致！　當心「胸腺瘤」惹禍
眼皮下垂恐非老化所致！　當心「胸腺瘤」惹禍

健康醫療網

2022-04-08 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】經營批發業的李姓董娘平時總是珠光寶氣，偶爾進廠保養「修修臉」，但她最近攬鏡自照時，發現兩眼眼皮嚴重下垂，加上左右眼不對稱，經檢查診斷為重症肌無力症，進一步安排檢查，找出是胸腺瘤惹禍。

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腺體演變惡性腫瘤　易出現轉移

亞洲大學附屬醫院胸腔外科醫師劉柏毅表示，胸腺是指胸骨後的腺體，負責淋巴球的生長、分化及分泌胸腺素等功能，一般會在青春期前達到最高峰，之後會開始退化，到30至35歲逐漸為脂肪組織所取代，但如果腺體異常生長或分化，就會開始產生囊腫或腫瘤，一旦演變成惡性腫瘤，很可能會出現遠處轉移症狀，擴散到其他器官。

胸腺瘤無感　出現重症肌無力快就醫

由於民眾初期罹患胸腺瘤往往無感，幾乎與正常生活無異，等到健檢或身體出狀況才發現時，病情可能已經十分嚴重；因此，劉柏毅醫師提醒，如果有出現重症肌無力症狀，包含單側眼皮下垂、手腳無力、咬字不清等症狀，就得提高警覺，盡快就醫。

眼皮下垂　恐是重大疾病警訊

劉柏毅醫師強調，眼皮下垂也是許多重大疾病的表徵，除了上述的重症肌無力（自身免疫疾病）外，糖尿病患者也會因動脈硬化造成眼神經血管缺血，加上顱內動脈瘤、腦幹病變等疾病，也都會出現單側或雙側眼皮下垂的狀況，因此民眾千萬別以為只是皮膚鬆垮而延誤就醫時間。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53309

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