輕珠寶結合陶藝迎「候鳥」！綻放幸福感　兩用佩戴真會飛

疫情之下，人人需要幸福感，台灣設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY創辦人暨珠寶設計師姚樹君，攜手雕塑家身體山島，首度結合陶藝與具象設計，描繪全新「Native land」系列候鳥珠寶，為身體打造佩戴的藝術品，多款結合實搭兩用設計的日常首飾，讓陶製畫眉鳥有如停靠在耳際也能佇立在指間。島嶼日月訂製系列胸針，則將藝術擺飾幻化成佩戴的珠寶，展翅的候鳥不僅在作品上盤旋，宛如從枝頭飛上心頭；還像鳥瞰黃鐵礦埃及海或輕點湛藍水滴造型的印度拉長石，體現真的會飛、會動的珠寶，令人驚喜。
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OLIVIA YAO JEWELLERY創辦人暨設計師姚樹君，擅長設計出律動感，結合獨家引進的各種天然半寶石、巴洛克珍珠，打造活潑獨特的輕珠寶飾品。坦言自己過去不太使用具象設計，有感雕塑家身體山島溫潤作品的細膩生動，迸發「Native land」跨界聯名系列的初衷。「候鳥終將返途，走過太多世間的我們也終將返身。將身體作為島嶼，安棲最誠懇的自己。」在珠寶上描繪出台灣特有鳥類的形象，為自己綻放幸福感。
首度結合陶藝的OLIVIA YAO JEWELLERY，以經典Provence系列催生輕珠寶套組以及限量珠寶雕塑創作。富有光澤的K金質地碰上古樸溫潤的候鳥陶藝，陶製畫眉鳥有如停靠在耳際也能佇立在指間。