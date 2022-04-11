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輕珠寶結合陶藝迎「候鳥」！綻放幸福感　兩用佩戴真會飛

▲台灣設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY創辦人暨珠寶設計師姚樹君，攜手陶藝雕塑家身體山島，跨界打造全新「Native land」系列候鳥珠寶。多款結合實搭兩用設計的日常首飾，是珠寶飾品也是藝術裝置，體現真的會飛、會動的珠寶，令人驚喜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台灣設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY創辦人暨珠寶設計師姚樹君，攜手陶藝雕塑家身體山島，跨界打造全新「Native land」系列候鳥珠寶。多款結合實搭兩用設計的日常首飾，是珠寶飾品也是藝術裝置，體現真的會飛、會動的珠寶，令人驚喜。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-04-11 09:00:00

疫情之下，人人需要幸福感，台灣設計師品牌OLIVIA YAO JEWELLERY創辦人暨珠寶設計師姚樹君，攜手雕塑家身體山島，首度結合陶藝與具象設計，描繪全新「Native land」系列候鳥珠寶，為身體打造佩戴的藝術品，多款結合實搭兩用設計的日常首飾，讓陶製畫眉鳥有如停靠在耳際也能佇立在指間。島嶼日月訂製系列胸針，則將藝術擺飾幻化成佩戴的珠寶，展翅的候鳥不僅在作品上盤旋，宛如從枝頭飛上心頭；還像鳥瞰黃鐵礦埃及海或輕點湛藍水滴造型的印度拉長石，體現真的會飛、會動的珠寶，令人驚喜。

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▲OLIVIA YAO JEWELLERY創辦人暨設計師姚樹君。（圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供）
▲OLIVIA YAO JEWELLERY創辦人暨設計師姚樹君。（圖／OLIVIA YAO JEWELLERY提供）
OLIVIA YAO JEWELLERY創辦人暨設計師姚樹君，擅長設計出律動感，結合獨家引進的各種天然半寶石、巴洛克珍珠，打造活潑獨特的輕珠寶飾品。坦言自己過去不太使用具象設計，有感雕塑家身體山島溫潤作品的細膩生動，迸發「Native land」跨界聯名系列的初衷。「候鳥終將返途，走過太多世間的我們也終將返身。將身體作為島嶼，安棲最誠懇的自己。」在珠寶上描繪出台灣特有鳥類的形象，為自己綻放幸福感。

▲畫眉鳥是耳扣和戒指兩用的設計，有如停靠在耳際也能佇立在指間。（圖／記者蕭涵云攝）
▲畫眉鳥是耳扣和戒指兩用的設計，有如停靠在耳際也能佇立在指間。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日常首飾將陶製小鳥停駐在經典樹枝珠寶上，靈巧生動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲日常首飾將陶製小鳥停駐在經典樹枝珠寶上，靈巧生動。（圖／記者蕭涵云攝）
首度結合陶藝的OLIVIA YAO JEWELLERY，以經典Provence系列催生輕珠寶套組以及限量珠寶雕塑創作。富有光澤的K金質地碰上古樸溫潤的候鳥陶藝，陶製畫眉鳥有如停靠在耳際也能佇立在指間。

▲姚樹君將過去透過旅行收藏的寶石，運用在這次的聯名設計中，也寄寓帶你我去旅行之意。（圖／記者蕭涵云攝）
▲姚樹君將過去透過旅行收藏的寶石，運用在這次聯名設計的島嶼日月訂製系列胸針，也寄寓帶你我去旅行之意。（圖／記者蕭涵云攝）
島嶼日月訂製系列胸針，則將藝術擺飾幻化成佩戴的珠寶，展翅的候鳥不僅在作品上盤旋，宛如從枝頭飛上心頭；呼應點綴白色淡水珍珠的皎潔明月；像鳥瞰黃鐵礦埃及海或輕點湛藍水滴造型的印度拉長石，體現真的會飛、會動的珠寶，令人驚喜。

▲很像鳥瞰地圖的創作胸針，黃鐵礦部分像極埃及海，每一塊寶石都有自己的風景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲很像鳥瞰地圖的創作胸針，黃鐵礦部分像極埃及海，每一塊寶石都有自己的風景。（圖／記者蕭涵云攝）
▲水滴狀的湛藍印度拉長石，可以左右搖擺，靈動似水。（圖／記者蕭涵云攝）
▲水滴狀的湛藍印度拉長石，可以左右搖擺，靈動似水。（圖／記者蕭涵云攝）
OLIVIA YAO JEWELLERY自2013年創立到現在，推廣設計師首飾，盼將「首飾設計」帶到你我的日常生活裡；2020年開設沙龍，讓民眾都可以更親近體驗手繪及手作課程；防疫期間還曾推出珠寶材料包，讓大家宅在家也能動手做出耳環或口罩鍊。希望透過「Native land」溫柔的全新創作，讓大家在動盪中仍感受到幸福。

《Native land》珠寶雕塑展覽
展期：2022年4月9日至4月29日，星期一至星期日下午1時至晚上9時（週三公休）
地點：OYJ Salon（台北市大同區承德路二段1巷11號）



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