台灣人幹嘛狂追垃圾車？他愣：丟定點很爽 殘酷原因曝光
等待垃圾車的到來是許多人的日常之一，而由於丟棄的垃圾量龐大且複雜，因此每當清運時間來臨，總會有一堆民眾湧上前丟棄，對此就有網友好奇，不少國家都是採用「定點丟垃圾」的模式，為何台灣不效法模仿，話題一出，許多人也紛紛點出窒礙難行的原因。
原PO在PTT發文說道，「台灣收家用垃圾都只能在某地、某特定時間點等『會放音樂的垃圾車』，才能把垃圾拿出來丟，不只垃圾車聲音很吵，還會影響道路交通秩序，更不能隨時想拿垃圾出來就可以直接丟，一天之中也就1、2個時間點才能出來倒，為什麼台灣不像國外指定地點丟垃圾？ 」
貼文一出，網友紛紛點出原因，「以前有過，結果就是子母車附近都是垃圾」、「你家門口先別說，隔壁要讓人設定點嗎？」、「因為浪犬浪貓老鼠多」、「因為很多垃圾人會不分類亂丟，要有人盯」、「嫌惡設施啊，而且還不能太遠、太少站」、「台灣那種一包裡面各種物品汁液的垃圾，沒辦法」、「就是沒辦法，台北的行人垃圾桶也幾乎都不見了啊」、「垃圾減量的方法，就是限制你倒垃圾阿」。
此外，也有網友特地回文分析「不是什麼都要學國外，其實定點有，查一下清潔隊各地定點垃圾回收點就有了，但是台灣地很小，人行道、停車位都不夠了，還要密集設點，況且是嫌惡設施，若天氣熱，東南亞這些國家隔一天就臭，日本那種一大早堆在路旁也沒比較好看，都用網子包起來防烏鴉，然後回收類分星期幾收，台灣則是每天都收，清潔隊一天收個2次，連假也沒完全停收，算很勤奮了，還是查GPS等車快來再丟就好」。（編輯：張志浩）