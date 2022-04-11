李炳憲親申敏兒被發好人卡 《藍調》氣問：幹嘛跟我出來
韓劇《我們的藍調時光》採單元劇形式播出，描述李炳憲&申敏兒、車勝元&李姃垠、韓志旼&金宇彬三對主角為主交織而成的朋友、鄰居、家庭關係，以及他們在各自人生舞臺上發展出的故事。雖然前3集以車勝元&李姃垠為主，最新一集仍有演出李炳憲&申敏兒的海邊嬉戲，但當李親完申後，卻發現一切只是自作多情，男生慘被發好人卡氣憤不已。
李炳憲與申敏兒在劇中分別飾演「李東昔」與「閔宣亞」，17歲那年2人因為誤會沒在一起，成年後在首爾重逢但就僅是朋友。閔宣亞結婚生子，但因罹患憂鬱症且失去小孩扶養權重回濟州島，讓一直怨恨閔宣亞的李東昔既擔心又再次愛上對方。
以下有劇情透露，慎入！！！
《藍調》第2集中，李炳憲開車載申敏兒去海邊玩，因氣氛使然他親了她，但此舉嚇壞申敏兒，執意要叫車回首爾，李炳憲愣住詢問：「原來妳不喜歡我啊？」、「既然妳是這種反應，一開始幹嘛要跟我來這裡？」、「妳覺得一男一女大半夜從首爾來到這裡，會只為了看海？」、「老實說，妳也是對我有好感、喜歡我，才會一直跟我出來，還跟著我大老遠跑來海邊吧？不是嗎？」申敏兒就回：「我？喜歡你？」直接發對方好人卡。
該劇是李炳憲與申敏兒三度合作，申敏兒曾表示之前和對方拍戲時有許多互動，所以這次配合起來相當自在，對詮釋角色很有幫助。申敏兒這次是首度挑戰演媽媽，她形容自己飾演的「閔宣亞」是停留在痛苦中的人物，比起飾演母親所帶來的壓力，覺得角色的變化與克服困難的過程更難，但她可理解宣亞的心情，所以這也是當初願意接演的原因。