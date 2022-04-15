木村拓哉跑去外送披薩！履歷再更新 《未來》身分大公開
木村拓哉主演的新日劇《邁向未來的10 Count》14日開播，首集收視率開出11.8％亮眼成績，該作再讓木村拓哉更新「職業履歷（飾演過的角色）」，甚至多了「打工身分」送披薩。木村拓哉劇中飾演前拳擊手，他透露僅練習3次就開拍，驚人學習力令人敬佩。
木村拓哉相隔2年接演連續劇，這次飾演因諸多原因而放棄拳擊28年的前拳擊手桐澤祥吾，在因緣際會下以教練身分重返母校指導學弟妹。木村拓哉被媒體問到，在行程滿檔的情況下還得練拳擊，他透露前2個月準備巡迴演唱會時，才加入位於東京惠比壽的健身房，當天突然被告知「今年來打拳吧」，才真正首次接觸拳擊，第二次則是與劇中飾演多年好友的安田顯練習，之後練了一次就開拍。
木村拓哉劇中除了扮演前拳擊手、拳擊教練之外，還當起打工族外送披薩，為他的「豪華履歷」再添幾筆。至於劇中因幾經波折而等同放棄人生，他參加節目被問到「進入演藝圈有沒有遇上什麼挫折的經驗」，木村拓哉秒答：「沒有時間感到挫折！」讓一旁的女星滿島光大讚：「這回答超帥氣！」木村拓哉解釋：「如果感到挫折，感覺就會接二連三挫折下去...所以遇到挫折，我會讓自己變得有彈性，才不會一折就斷。」
在首集播出後，觀眾對於木村拓哉劇中散發的絕望感到震驚，紛紛表示「第一次看到這樣的木村拓哉」，以及被「在頹廢中突如其來的銳利眼神」給震懾等感想。《邁向未來的10 Count》可至KKTV收看。