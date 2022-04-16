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兒童疫苗該打嗎？兩派意見分歧　專家這樣說

▲有家長質疑，中央現在才要討論兒童疫苗要不要解禁，是否動作太慢？有專家不這麼認為，但建議兒童打疫苗前，有些事大人可以先做！孩子可以提升保護力。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）
▲有家長質疑，中央現在才要討論兒童疫苗要不要解禁，是否動作太慢？有專家不這麼認為，但建議兒童打疫苗前，有些事大人可以先做！孩子可以提升保護力。（圖／示意圖，NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-04-16 16:14:412022-04-16 16:44:34

連兩天本土確診破千，今（16）日新增10例中重度個案，其中包含一名沒有打過疫苗的未滿5歲男童重症，嚇壞許多家長們。有家長質疑，中央現在才要討論兒童疫苗要不要解禁，是否動作太慢？專家認為，局勢不同、思維也會跟著轉變，不認為「現在討論得太慢」，但他也提出國外實證說「在兒童打疫苗前，有些事情大人可以先做！兒童保護力可以提升」。至於若家中孩子不幸染疫要如何照顧，專家表示不用太過擔心，絕大部分是輕症，且備好症狀減緩的藥即可。

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指揮中心指出，這名未滿5歲的男童沒有打過疫苗，本身無慢性病史，其重症病程包括及性腦炎併多重器官異常，於加護病房使用呼吸器，也有使用類固醇與免疫調節劑等。而近來關於5到11歲兒童疫苗也有諸多討論，指揮官陳時中就表示明天將召開專家會議審查緊急使用授權，其中會先審查莫德納，BNT資料則還在審視，下周將開ACIP專家會議討論是否讓兒童開始接種疫苗。

關於5到11歲兒童疫苗現在才打算要解禁，有許多家長認為太晚了。為此，新光醫院副院長洪子仁接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，關於11歲以下要不要打兒童疫苗，在全世界各地都有「要跟不要」兩種意見的拉扯，況且兒童疫苗的施打是近半年才有的，而在國內先前就已經討論過很多次，包括有民調調查家長要不要讓小孩打兒童疫苗呈現五五波，國內專家學者也是兩派意見都有。

因為正反意見都有，再加上局勢不同、思維也會跟著轉變，因此對於開放兒童疫苗的政策，洪子仁認為沒有所謂「討論得太慢」這件事。他說，之前是因為沒有大流行，考量打了兒童疫苗副作用長遠來看不知道，所以暫緩，但現在因為大流行即將來臨，兒童疫苗就被重新拿出來檢視。

而以全世界來看，洪子仁說即使是日本的BNT兒童疫苗，11歲以下也是今年3月份才開打。在歐洲則是強調，小孩要不要打疫苗，是家長自己做決定，也就是說，小孩要不要打疫苗，考慮的事情比成人更多、更慎重。現在當然是中央越快做出決定越好，趕快確認可以打兒童疫苗，但最後要不要接種還是由家長決定。

但洪子仁也提出數據，他說從一開始的武漢病毒到後來Alpha與Delta，其實兒童重症比率與死亡率都還是低的，Omicron傷害性又更小，而在民眾討論要不要打兒童疫苗之前，有些事情大人可以先做！

他說，去（2011）年2到11月，以色列做過統計，同一個家戶，一個大人打了BNT疫苗，對病毒有80%、90%以上的保護力，對家中小孩保護力也有2成左右。若父母親同時施打BNT疫苗，對小孩保護力更是最高提升到7成以上，呼籲「與其討論小朋友要不要打疫苗，同住的家人先打好打滿才是真的關心自己小孩」，強調疫苗打完全，對家人是有保護力的。

對於兒童疫苗要不要開打、會不會討論得太慢？台大兒童醫院院長黃立民今日接受電訪時則說「已經到這地步了，只能盡快！」至於莫德納、BNT兒童疫苗是否副作用與效果各有不同，他則說兩個品牌效果與副作用都差不多，沒有哪個比較好，強調「有得打，先打再說」。

至於如果家中小朋友不幸染疫，家長要如何照護？黃立民說，目前國內絕大部分個案症狀都還滿輕微的，但有些症狀需要處理，包括發燒、咳嗽、流鼻水，或腹瀉、肚子痛與嘔吐，可以備一點症狀治療的藥在家裡，如果出現這些症狀，就可以先吃一點，然後再諮詢醫師的意見，最後他也呼籲家長不用太擔心「小心一點就好，絕大部分症狀都是輕微的」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日在記者會上也提醒，確診常見4大症狀為喉嚨痛、流鼻水/鼻塞、咳嗽、發燒，而四大警示徵兆為，喘/呼吸困難、持續胸痛/胸悶、意識不清/抽搐、皮膚/嘴唇/指甲床發青，不論大人或小孩，若出現上述症狀就須儘速通報送醫。


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