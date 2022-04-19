430國際不打小孩日 兒童人權母語派對

民進黨客家部主任周江杰表示，在少子化的趨勢下，營造能夠讓兒童健康長大的環境，顯得更加重要，「國際不打小孩日」舉辦大型親子同樂活動，呼籲社會落實兒童人權，保護每一個孩子都能夠擁有健康長大的基本權利。語言共融共存是民主社會的人權指標，幼童時期的母語學習，是建立自我認同的關鍵，現今母語詞彙的使用，也融入更多現代生活的詞彙，像是溜溜球就是新詞彙，期待透過兒童人權母語派對，從日常生活對話開始，鼓勵民眾一起說母語、也認識兒童基本人權。當日，因應疫情，依據指揮中心指引，現場做好相關防疫規劃。
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新竹縣議員張珈源提到，觀察現在大多父母與孩子的共同語言仍是以華語為主，本身會講本土語言的父母，卻跟孩子說華語的感慨，分享德台混血兒一邊跟爸爸講德語、一邊跟媽媽講中文的情況，強調學習語言環境的重要性。
新竹縣議員何建樺表示，自己小時候是孩子王，也是被打到大，常常父母都是先打了再說。以前農業生活，大部分父母給的教育多少有點偏差，現在時代不同，希望父母給予孩子的不再是「打與罵」，這要我們共同來努力。
人本教育基金會新竹分會主任李慧貞表示：430是國際不打小孩日，兒童人權不只是口頭呼籲，當天邀請大人小孩一起「打溜溜球不打小孩」，以身體力行支持。活動當天將由活力滿滿的「430親子動」開場，啟動派對序幕。緊接著由溜溜球金氏紀錄保持人楊元慶與現場來賓民眾進行表演、互動，事先報名活動之民眾可憑報名條碼，於活動當天現場免費索取溜溜球。
李慧貞也說，這次在攤位擺設上，集結在地公益團體一同規畫參與，以《兒童人權公約》為發想，設計出包含「免受一切形式身心暴力」、「文化認同」、「兒童表意權」以及「受教權與遊戲權」四大主題、數十攤豐富有趣的活動關卡，邀請新竹縣市的大小朋友共同參與、一同用愛「打造兒童幸福城市，我不打小孩」。
新竹市母語推廣協會理事蔡佩姍表示，母語市集帶來閩、客語互動與遊戲體驗，歡迎大朋友小朋友，以輕鬆活潑的方式，打開感官，跟著攤主一起講母語。另外也邀請新竹在地成立十多年的「玉米雞」劇團，帶來全台巡演超過300場的知名作品。不但有可愛討喜的童話動物角色，還加入了閩、客語元素，以詼諧幽默的方式，讓演員在互動中帶領觀眾自然而然聽母語、說母語，以表演藝術為出發，營造母語學習的自然環境。