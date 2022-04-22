男星一夜情完下體消失！海量女生對《雞雞》不見產生共鳴
《一屍到底》導演上田慎一郎的瘋狂新作《急急復雞雞》挑戰尺度，以男主角發生一夜情後「下體不見」的特殊題材吸引觀眾目光。《急急復雞雞》對上田而言，和之前的作品調性大不相同，他很意外在日本獲得許多女性觀眾共鳴，上田笑說：「這部電影應該給男人們的警世之語吧！要他們不要忘了初衷。」
導演上田慎一郎得知《急急復雞雞》即將在台灣上映，於個人twitter上公布訊息，更知道台灣片名在網路成為討論話題，覺得非常開心，希望觀眾能到戲院多多支持。上田表示《一屍到底》成功後，很多人邀他拍各種電影，讓他有段時間迷失在掌聲中，直到驚覺自己根本創作不出下部作品的劇本，才開始面對自己的瓶頸，也因為這段歷程，他才創作出《急急復雞雞》中迷失在成功中裡主角，而且GG更離他而去，他說：「《急急復雞雞》可以說是對男性的警世作品，迷失後就什麼事情都可能發生。而我10年來經歷過很多事情，我才覺得可以順利拍出這部電影了。」
上田慎一郎也透露電影在日本上映後，原以為只有男生才會特別有感覺，「我很驚訝收到很多女性觀眾的回響，這部電影每個人看都不有同的感受，有人覺得是喜劇，有人覺得是恐怖片，還有觀眾覺得很像文學創作」。
《急急復雞雞》劇情描述東京市中心出現一道道的黑影高速閃過湛藍的天空，新聞台開始強力輪播「東京上空出現飛魚！？」的電視特輯，似乎出現一個全新的都市傳說。田上晃（皆川暢二 飾）是網漫app公司的老闆，事業成功，但他身邊沒有朋友和家人，白天打拚事業，晚上就找陌生女人一夜情。他在某次深夜激情後，驚覺自己下體失蹤，醫生看不出異狀，束手無策。而他意外看到一個神祕詭異的網站「波普蘭互助會」，發現竟然不只是他一個人下體失蹤。波普蘭的會長告訴他們，GG有了自己的意識，正以高速200公里在天空飛行，6天之內沒有找回來，GG就會死亡。電影22日在台上映；22至24日共有10場免費觀影活動，詳情請至華映娛樂官方臉書查詢。