傅孟柏肉搏曾之喬：汗用射的 全身交纏「味道都聞到」
傅孟柏、曾之喬、蔡淑臻、導演鄧仲謀今（21日）出席電影《售命》媒體茶敘，傅孟柏與曾之喬有一場親密熱吻床戲，事前上表演課被老師出難題，曾之喬要像無尾熊攀在傅孟柏身上轉20圈，傅孟柏形容：「兩個人的汗都射出來。」曾之喬說：「他全身味道我都聞到，他一定也聞到我的氣味，全部都是汗跟油，已經肌膚之親到這樣，後來拍床戲都沒什麼好尷尬。」
曾之喬片中飾演日夜顛倒的酒店小姐，被劇組化妝師說「臉太亮」，因此刻意1個月不保養敷臉，希望可以暗沉一點：「看到電影裡自己的乾臉真的嚇一跳。」而傅孟柏一開始是個魯蛇上班族，逐漸成為亂髮蓄鬍、如同野獸般的原始人，有一場室外裸露戲，傅孟柏拍攝前期待不已，甚至還呼朋引伴來看，卻沒想到只拍攝背面，讓他被朋友質問：「怎麼沒拍正面？」而傅孟柏也無奈直呼：「還以為可以正大光明的裸奔。」
蔡淑臻與傅孟柏也有一場火辣色誘床戲，蔡淑臻脫到只剩內衣甚至背部全裸，她透露這是她有史以來最大尺度的床戲，開拍前非常緊張：「這場戲真的是全天下最難拍，沒想到床戲這麼無聊你知道嗎？」幸好傅孟柏經驗十足，給了她許多小技巧：「他可以顧及很多事情，我覺得滿厲害的。」
傅孟柏表示：「片中要對一個女生這麼粗暴，拍攝前要做好功課，不要讓人家不舒服，一定要比平常再禮貌、溫柔一點。」而模特兒出身的蔡淑臻，拍攝前最擔心的竟是身材不夠好，甚至開拍前還刻意節食，她坦言：「對自己身體的自信真的很需要克服，當時我對自己的身體是自卑的，只希望觀眾不會從背影感受到這一點。」