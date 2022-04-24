從醫院管理到個人健康重要的事：以正確的信仰豐富生命

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這是郭守仁醫師的生命態度，也是他的領導哲學。他認為：「一個人最重要的是信念和精神，無論組織或是個人首要就是建立正確的信念」。他擔任彰化基督教醫院院長期間，效法彰基創始人蘭大衛醫師「無私奉獻，謙卑服務，以病人為優先」的教士精神，帶領彰基從地方醫院，擴展到體系醫院、聯盟醫院，甚至跨足中國、越南，實踐「彰基走出去 世界走進來」的目標。成功的精隨就是「利他」二字，他說：「『利他』就是誠信、正直和創新的信念，對外合作不以獲利為優先，凡事先做再說並交出超乎預期的成果，以創造共好和共榮為方向；對內管理重視「藏富員工」，提供員工足夠的福利和展現的舞台，創造對的環境，用尊重代替命令，用鼓勵激發潛力，以涵養每一位同人的信心，誘導出每一個人的生命力。」
用愛傳遞創新醫療 用信任建立共好
郭守仁醫師被中國醫療界譽為“醫界的成吉思汗”，憑藉著利他共好、用生命影響生命的「僕人式領導」，披荊斬棘向前衝，將彰基的醫療管理經驗帶到大陸市場，同時壯大彰基體系，一路上難免有風有雨，他表示最大的挑戰就是建立信任關係；最艱難的是如何帶領台灣的醫療產業西進大陸、南進東協。
有時正確的決策可能在短期內不被看好，也可能得不到多數人的支持與掌聲，郭醫師以過來來之姿雲淡風輕地說：「決策的正確力需要決策者堅持做對的事，當面對種種的考驗，突破的關鍵就是基督的信仰，祂讓我堅持作對的事，讓很多人能夠完成他的使命。在過程中縱使遇到人性的猜疑、詆毀，但因為有信仰的支持，讓我可以往前面的標竿前進，人生很短，我相信時間能證明一切」，他提醒，「對他人的流言緋語不隨之起舞，心生波瀾，對每件事都抱持著感恩，即使面對困難仍心懷感恩去面對、去學習，感恩的心很重要。」
藏富員工 喚醒屬靈的生命力
醫療複雜度高，新穎先進的科技和設備可以提升醫療效能，但稱職且足夠的醫療人才方為關鍵，郭守仁醫師強調，組織應「藏富於員工」，讓員工身心靈富有，工作開心又努力，因為「想要成為撫慰別人心靈的人，首先要先照顧好自己的靈魂」，在他的著作《給年輕人的10個幸福方向：僕人式領導經典語錄》(以下簡稱僕人式領導)提及：領導，即喚醒屬靈的生命力，正確地帶領人的心靈，用生命影響生命，贏得同工的認同感和打開同工的內在熱情。
他認為，人若有受到鼓勵，就會充滿希望，所以要揚善抑惡，引導每一位主管做部屬的貴人，幫助部屬成長，提升專業，帶動體系間彼此合作，發揮績效，創造足夠的平台，鼓勵同仁去展現、去成長，若有同仁犯錯，也不要給予責罰，反而要去檢討系統哪個環節導致同仁無法順利完成工作，從系統中去調整，提升同仁的能力。
個人健康管理 以正確的信仰豐富生命
經過25年醫院管理經驗的淬鍊和基督信仰的洗禮，郭醫師在著作中表示，卓越醫療照護需要有信仰、經濟、環保等三個要素結合，三者缺一不可，而且認為醫療人員更要有「環保」的意識，這方面包含：不必要的用藥、不必要的檢查、不必要的複診、不必要的住院、不必要的流程，讓社會資源能充分利用，節省地球資源。
同樣的，回歸到個人健康管理，也應該以「環保」為目標，最「環保」的作法就是平常就重視自己的身心靈健康，從日常生活普通的小事累積。因為，關於健康與否，醫療能改變只25%，75%決定在自己的作為。《僕人式的領導》中引述聖經「你的日子如何，你的力量也必如何」，想要快樂、想要健康，怎麼過日子很重要，快樂是健康的關鍵，90%的健康跟生活習慣、飲食、心態、睡眠習慣有關。
健康的維持取決於每日行住坐臥，究竟如何自我提醒時常奉行健康之道?郭醫師依舊回歸信仰說，個人的健康管理要喚醒屬靈的生命力，擁有正確的信仰才能有正確的行為，通常疾病的產生源於恨、忌妒、不安….種種負面的情緒，心理不健康就容易生病。喜樂，乃是良藥，所以要時時提醒自己，行動上要經常幫助需要幫助的人，有機會就擔任志工，增加與他人的互動，建議信念的維持可藉由經常閱讀提醒自己，況且閱讀還可以豐富生命，何樂不為。
用生命影響生命的信仰
幸福感是優質企業的力量；快樂是治病與健康的良藥，無論是組織或個人，只要有正確的信仰，就可引領我們走在正確的道路上，而且信仰、良善和信心能幫助我們面對困難時衝破難關，在困頓艱難的時刻給予我們勇氣。郭守仁醫師殷切期望人人皆能在誠信、正直、創新的工作中，讓生命影響生命，推己及人。
文章來源：RBI 瑞金抗齡照護研究教育基金會
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53479
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