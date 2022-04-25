維持公衛檢疫量能　專家建議密切接觸者解隔離免PCR

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對此，王任賢指出，快篩試劑會有不準的原因，是因為採檢的方式不對，因此最重要的問題在於「偽陰性」，假如快篩大量的使用在低風險族群，那麼真正的確診者就很難測得到，因此，如果讓民眾使用家用快篩作為解除隔離標準，那麼對於快篩陽性者進行PCR採檢就沒有必要，「因為一定會有很多偽陰性、無症狀個案進到社會中。」
在我國爆發大規模染疫的狀況下，維護PCR採檢量能便重新成為課題，「因為如果是確診者，那一定是要PCR採檢為陰性後才能回歸社會的」，而遭匡列需要居家檢疫的人數劇增，也增加PCR採檢需要的時間，重點在於讓公共衛生檢測體系能持續有效運作。
那麼對於「偽陰性」後回歸社會的確診者該如何防範？王任賢說明，疫情已在本土大規模爆發，大部分的民眾也已經接種了3劑疫苗，在中、重症患者少的狀況下，應以現行的非藥物介入公衛手段進行防治，呼籲民眾勿過度恐慌，也不用過度頻繁使用快篩試劑。
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