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維持公衛檢疫量能　專家建議密切接觸者解隔離免PCR

▲王任賢今（25）日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，快篩存在的「偽陰性」問題，僅針對快篩陽性進行PCR採檢沒有意義。（示意圖／NOWnews資料照）
▲王任賢今（25）日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，快篩存在的「偽陰性」問題，僅針對快篩陽性進行PCR採檢沒有意義。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-04-25 17:48:382022-04-25 17:51:39

我國確診個案持續暴增，昨（24）日飆破單日5千人，而指揮中心日前已公告新版匡列隔離、解隔流程，密切接觸者需進行10天的居家隔離，而解隔離條件仍包含快篩陽性者需進行PCR採檢，不過中華防疫學會理事長王任賢今（25）日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，快篩存在的「偽陰性」問題，僅針對快篩陽性進行PCR採檢沒有意義。

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我國確診人數迅速攀升，為維護我國醫療、檢疫場所量能調配，指揮中心日前也公告了新的密切接觸者認定與匡列標準，只要與確診者曾有過密切接觸，就須進行10天的居家隔離，並於期間進行兩次居家快篩，若出現陽性則需進行PCR採檢，解隔亦然。

對此，王任賢指出，快篩試劑會有不準的原因，是因為採檢的方式不對，因此最重要的問題在於「偽陰性」，假如快篩大量的使用在低風險族群，那麼真正的確診者就很難測得到，因此，如果讓民眾使用家用快篩作為解除隔離標準，那麼對於快篩陽性者進行PCR採檢就沒有必要，「因為一定會有很多偽陰性、無症狀個案進到社會中。」

在我國爆發大規模染疫的狀況下，維護PCR採檢量能便重新成為課題，「因為如果是確診者，那一定是要PCR採檢為陰性後才能回歸社會的」，而遭匡列需要居家檢疫的人數劇增，也增加PCR採檢需要的時間，重點在於讓公共衛生檢測體系能持續有效運作。

那麼對於「偽陰性」後回歸社會的確診者該如何防範？王任賢說明，疫情已在本土大規模爆發，大部分的民眾也已經接種了3劑疫苗，在中、重症患者少的狀況下，應以現行的非藥物介入公衛手段進行防治，呼籲民眾勿過度恐慌，也不用過度頻繁使用快篩試劑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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