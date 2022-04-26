確診居隔身心不適無法外出就醫　視訊門診便利緩焦慮

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確診者因為身體不適，又因隔離期間無法踏出防疫旅館就醫，不免慌張，醫事室副主任張菁育表示，在加強型防疫旅館的住民只要向護理師提出需求，醫事室團隊就會即時啟動視訊來看診，讓他們在隔離期間，也能順利就醫，不僅身體可以得到照顧，焦慮的心還能安定下來。
小朋友得Omicron症狀多樣 家長應謹慎照顧
「小朋友一直想睡，還有東西吃一吃就吐」另一位媽媽擔憂的透過遠距視訊看診。小兒科劉俞暄醫師說，小朋友得到Omicron除了發燒，上呼吸道症狀（喉嚨痛、咳嗽、流鼻水）之外，還是可能會有一些嘔吐、腹痛、拉肚子等腸胃道的症狀；但若是併發重症引起腦炎的話，可能會出現意識改變，持續性嘔吐、抽筋等；若併發嚴重肺炎則會有呼吸喘、嘴唇發紺、血氧濃度下降等較嚴重的症狀。所以確診的病童在家或在防疫旅館照護時，家長務必確認孩童意識是否清楚，唇色及呼吸型態，以及飲水、上廁所的狀況等了解有無脫水，若有上述嚴重狀況發生，須盡快就醫。
兒童居家照護 視訊診療或住院指引建議
劉俞暄醫師也提醒，台灣兒科醫學會也提出「6+6」項指引建議，若是家中有孩子得到Omicron，兒童居家照護期間，需轉介視訊診療或建議住院的6種情況，包括：
1.一歲以下有症狀者。
2.發燒超過48小時或高燒>39度合併發冷／冒冷汗。
3.退燒後持續活動力不佳。
4.持續嘔吐。
5.超過12小時未進食或未解尿。
6.退燒後仍持續呼吸急促／喘或胸悶胸痛。
6種疑似重症症狀 應速就醫
另外，若出現以下6種疑似重症的症狀，包含抽搐、意識不佳、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等，家長需要立刻打119或手機連上24小時緊急醫療諮詢平台，盡速就醫！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53525
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