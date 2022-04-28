央行升息1碼決策曝光！理事多盼抑制房價、再推打房措施

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另位理事指出，台灣是一小型開放經濟體，貨幣政策不易亦不宜獨立於美國等大國之外，我國貨幣政策若能與其他主要經濟體貨幣政策連動，則效果較佳。考量國內經濟表現良好，去年經濟成長率遠高於預期，今年經濟亦將穩健成長，但CPI年上漲率已連續多月超過2%，且資金寬鬆，M2成長率連續多月超過成長參考區間上限，支持央行政策利率調升1碼，目前央行主要關注的應非經濟成長問題，而是物價上漲與資產價格泡沫化等問題。
有位理事亦表示，基於當前國際資金移動及國內物價走勢，贊成央行升息1碼，惟升息將加重第1戶購置住宅貸款或是以小屋換大屋的年輕人利息負擔，須予關注，未來在研擬選擇性信用管制措施等方面可多加考量。另位理事認為近3年台灣經濟表現不錯，輸入性通膨則導致CPI年增率連續數個月高於2%，升息1碼對房價抑制的效果並不大，主要在於宣示效果。儘管央行4度選擇性信用管制措施有一些成效，但近年國內房價屢創新高，形成房價上漲預期的氛圍，考量當前經濟金融情勢，支持調高政策利率1碼，未來宜繼續觀察美國聯準會（Fed）動向、國際經濟情勢，以及國內物價走勢，審慎研擬貨幣
還有位理事也提出贊同提高政策利率1碼的原因，除Fed未來升息的趨勢已確立，台灣通膨雖不若美國嚴重，但今年1月失業率已降至接近自然失業率水準，可見台灣經濟也有逐漸升溫的現象，升息1碼將有助於避免台灣經濟持續升溫。其次，過去幾年台灣長期低利率環境也造成資產價格膨脹，再加上民眾提高通膨預期及買房抗通膨的想法，恐將進一步推升房價，升息1碼，除可發出抑制通膨的訊號，對於避免資產價格繼續膨脹也有所
助益，是合宜的作法。
也有位理事指出，目前台灣通膨率雖不高於3%，相較於其他主要國家為低，但實際的通膨壓力應較數據高出許多，預期俄烏戰爭的後續效應將相繼發生，尤其對能源交易的位移，以及供應鏈的衝擊，恐致更長久的影響與效應，加上房市方面，去年第4季房價漲幅甚高，近1年多來民眾房價上漲預期已確立，欲消弭其預期心理相當不易。由於利率維持低水準已經很長時間，不僅誘使投機客進場炒作，首次購屋者亦為保值，搶在房價高點時進場購屋，形成惡性循環，所以低利率狀態越久，將加劇惡性循環
有位理事指出，調升政策利率部分是考量當前經濟表現良好、勞動市場復甦穩健及來自通膨的壓力。此外，抑制通膨，對實質薪資低成長的情形將有所改善。升息一方面能降低通膨預期，另一方面亦能抑制房價上漲的預期。另位理事支持政策利率調升主要考量2年前央行降息的理由如今已不復見，當前除服務業復甦緩慢外，工業部門則力道強勁，各產業復甦程度不均，但此非央行所能處理，這次升息是將政策利率調回2年前的水準，應屬合宜措施。
不過，有理事在贊同調升政策利率的同時，對升息幅度達1碼也表達些許擔心，這將使多種政策性專案貸款者的利息負擔加重，須思考升息幅度是1碼或半碼。
雖然央行3月未祭出新的選擇性信用管制措施，不過，從事錄摘要也可看出，還是有理事支持推出第5波措施。有位理事指出，最新數據顯示，去第4季各區域無論是中古屋或新成屋，房價漲幅均相當高，並遠高於第3季，且以新竹縣市漲幅居冠。雖然不動產貸款年增率稍有下降，惟其包含基期因素，因此是否確有下降的趨勢仍待觀察；若以不動產貸款集中度而言，則呈持續攀升情形。經與其他國家近期實質房價指數年增率相比，台灣實質房價指數年增率看似不高，不過若以過去20年累計實質房價漲幅而言，台灣實質房價累計漲幅在全球位居前幾名。由此觀之，應針對選擇性信用管制措施多加討論。
有位理事也認為，當前房價年增率高，央行宜密切關注注，若有必要，應繼續加強選擇性信用管制措施。另位理事亦指出，主要都會區房價漲幅高，民眾因預期通膨上升，想買房保值，央行應密切關注，如有需要，可再推出房地產相關的選擇性信用管制。
同樣，有位理事提到，目前央行採行的選擇性信用管制措施，相對上管制範圍較小，未來或可思考將央行選擇性信用政策的影響力往其他面向延伸。不過，根據2010年央行實施雙北及桃園特定地區購屋貸款規範措施之經驗，當時房價並未因此大幅下修，其後係因房地合一稅1.0，加上經濟成長率下滑、股市降溫等因素，2016年房價始下跌，未來即使央行採取力道較強的選擇性信用管制措施，房價能否隨之下跌則持保留看法。