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居隔反而得加班2小時！近8成人手痠　3招告別「滑鼠手」

▲居隔期間在家工作，卻默默的拉長了工時，平均2小時，且有9成5感到累，８成有手痠麻的情況。(圖／廠商提供)
▲居隔期間在家工作，卻默默的拉長了工時，平均2小時，且有9成5感到累，８成有手痠麻的情況。(圖／廠商提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-03 18:11:14

本土染疫確診病例近期每天都破萬，居家隔離的人數也持續增加，你有計算過疫情期間上班族在家上班工時平均增加多少嗎？長時間辦公究竟會產生哪些隱形傷害？復健科醫師侯鐘堡提醒，長時間沒有正確使用滑鼠容易出現滑鼠手，建議適度休息，同時提供滑鼠挑選的3原則，讓自己在家上班，能挑一款對的滑鼠保護自己免受職業傷害。

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電腦週邊配件商羅技，委託東方線上市調公司進行「2022上班族辦公行為大調查」，結果顯示，疫情混合辦公下，上班族對工時感受平均增加2小時，每日平均使用鍵鼠6.8小時，95%上班族有感身體痠痛與疲憊感，其中有近8成使用鍵鼠超過8小時的上班族表示，手部不適最為明顯，包含手痠、手痛、手麻、僵硬及無力。侯鐘堡醫師提醒，這些症狀都是「腕隧道症候群（俗稱滑鼠手）」的相關病徵，如果輕忽很有可能產生更嚴重身體危害。

▲居隔期在家工作工時平均增２小時　9成5感到累、８成手痠麻。(圖／廠商提供)
▲復健科侯鐘堡醫師提醒，長時間沒有正確使用滑鼠容易出現滑鼠手，建議適度休息，同時提供滑鼠挑選的3原則。(圖／廠商提供)
侯鐘堡指出，此症狀好發於電腦使用者，因從事鍵盤滑鼠操作需要重覆性使用腕部活動，建議可透過減少電腦使用時間，及適時休息降低使用手腕頻率；其次，可調整電腦螢幕與座椅高度減緩姿勢不當造成的身體壓力，或是藉由慎選手腕靠墊和滑鼠、鍵盤等器材改善手腕舒適度，並呼籲上班族每30分鐘可於座位附近進行簡易伸展活動，舒展手部與身體負擔。

鍵鼠挑選三大原則

針對居家上班，如果想要添購一款舒服適合的配件，鐘堡醫師提供在選購滑鼠與鍵盤時有三個大原則可參考：

  1. 適合手形尺寸：市面上有些滑鼠尺寸對亞洲人來說太大，尤其是女性，建議可以挑選適合自己手型的滑鼠。
  2. 符合自然姿勢：使用鍵鼠時，手越自然擺放在桌面上，就會越舒適。舒服的滑鼠與鍵盤可以選購符合人體工學的設計，在使用過程中能讓肩頸、手掌和手腕可以呈現自然放鬆狀態，即可保持舒適度與高專注度。
  3. 搭配輔助配件：如手托及可調整角度支架，減少壓力、提升手腕支撐，增加手部舒適性。
▲羅技人體工學鍵鼠。(圖／廠商提供)
▲人體工學鍵鼠可以減輕手腕負擔。(圖／廠商提供)

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