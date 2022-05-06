仿東京南青山居住氛圍　遠雄PARK 16打造時尚區中小宅

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以農16特區為中心點向外延伸，北有巨蛋、高鐵加持，南有SOGO百貨進駐，東有成熟的25、29期生活機能，西有人文匯集的美術館園區；是南北高雄連接的重要樞紐位置，這也讓農16成為類似台北信義計畫區的必備條件；高雄市為狹長型土地，農16恰為中心樞紐位置，藉捷運R13（凹仔底站）、輕軌C21（新市政中心站）與整個南高雄做連結的交通網絡，成為發展新市政中心的根基。
有著富邦人壽BOT開發案與聯上集團建案等開發利多，農16特區生活氛圍開闊舒適；3所國中小學和 14 條暢達的道路；高雄市政府凹仔底農十六的「副都心」計劃區，規劃中央公園、文教設施、體育展示中心等各項公共建設，未來市政府、市議會、和行政院南部服務中心也將遷移到這裡，預料會將農16特區的發展推升更高層次。
農16擁高雄最貴地房價 建商爭相進駐推案
農16特區地段屬高雄最精華區，加上腹地不大，近年來土地釋出單坪至少150萬元起跳甚至上看200萬元，如京城建設2019年以單坪229萬元購入「凹子底森林公園」首排土地；巴巴事業則以單坪208萬元，於2020年購入明誠三路、龍德路口土地；現在更有聯上集團而實價登錄揭露，2021年每坪成交均價突破28萬元，單價均高於美術館特區均價27萬元，更遠超過漢神巨蛋單坪25.6萬元，數據顯示農16特區擁有高雄最貴平均地價與房價，屬於南台灣最具代表富人區。
「遠雄PARK 16」就位於農16中心樞扭，基地面積僅422.51坪，規劃樓高19樓，地下6樓，規劃全平面車位，總戶數233戶，無店面設計。遠雄建設行銷經理郭昱德表示，有別於四周多個百坪豪宅建案，遠雄將客層鎖定置產客、單身貴族、中高階主管，依照農十六的區域屬性，設計團隊邀請到留日建築設計師進行規劃，打造仿日本南青山的悠閒空間、時尚感極強的20~40坪小坪數格局，規劃大1房、2房、3房；除基本公設外，遠雄也特別規劃豪宅中必備的「頂樓空中泳池」，完全依照南青山的人文、時尚、色調發想創意，讓住戶享受農16的樂活時光。
「遠雄PARK 16」
基地位置：高雄市鼓山區龍德路、富農路口
洽詢專線：07-5538333