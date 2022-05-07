快篩陽即確診該怎判定？專家籲：基層診所加入、篩檢錄影
中央流行指揮中心宣布，自5月12日起3類人快篩陽性且經醫事人員確認，就視為確定病例，但外界質疑現在醫師已很忙，現在還要花時間辨別快篩真偽，難道沒其他替代方式嗎？新光醫院副院長、也是陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁今（7）日接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，目前是有限制對象且本屬風險較高者，他建議篩檢過程可要求全程錄影，並讓區域醫院及基層診所加入，這樣可以讓大型醫院重心放在中重症患者的照護，不會直接衝擊醫院醫療量能。
國內本土單日確診人數已突破4萬人，5月12日開始，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員視訊確認即為確診，但因醫生還要花時間辨別快篩的真偽，尤其現在醫生已很忙錄，不只要幫忙打疫苗，還要做PCR篩檢，指揮中心有沒有考量靠其他調整方式？對此，指揮官陳時中今日回應，早上有與醫院、醫師討論，這是一個兩難，但有更多醫師參與，對醫療量能的紓解還是有幫助。
對於快篩陽性且經醫事人員確認，就視為確定病例，洪子仁說由於初期有限制對象，這3類人包括居家隔離、自主防疫、居家檢疫者本來就是風險較高的人，他認為較像是試辦性質。當然，在執行面要判定確診要有兩條件配合，第一就是快篩試劑陽性證明，還要配合臨床症狀。
至於外界質疑醫師還如何判定快篩的真偽？洪子仁建議可以要求快篩者全程錄影，以確認快篩試劑是不是本人執行，做為醫生診斷的參考。
此外，他也強調，現在大型醫院要守住醫療量能，最重要是處理中重症，因此，快篩陽性視同確診的診斷執行面，建議可以下放到基層診所，甚至區域醫院一起來做，這樣較不會直接衝擊醫院醫療量能。
※【NOWnews 今日新聞
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