嶺東中學結合地方產業資源 開發南屯特色課程亮點滿級

少子化趨勢下，各校紛紛祭出招生利多搶人。台中市嶺東中學致力於特色課程開發，頗受家長與學生肯定。日前辦理特色班招生，預計8科錄取122個名額，竟吸引近200名國三考生前來挑戰。疫情肆虐並未阻擋他們腳步，人人全力以赴應考，希望能爭取成為嶺東人機會。





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嶺東中學鄰近南屯精密科學園區，為落實新課綱精神，不僅結合地方產業特色及社區資源，獨創「嶺東南屯學」，並且整合嶺東科技大學的高教資源，著力於特色課程開發，走在時代尖端，成效受到矚目。





嶺東8個職業類科特色各有擅場，包括資訊科享玩AI控制技術、電子科專攻機器人及物聯網應用、汽車科發展科技綠能與噴漆技術、建築科鎔鑄建築力學與美學、應用英語科培育多元外語人才、多媒設計科接軌數位技術和創意動漫新潮流、商業經營科兼具創新與實務專業、觀光科樂活優游一把罩，如此多元豐富課程，讓嶺東學生集專業與創意於一身，不僅能與業界接軌，更能在職場一展長才。





▲台中嶺東中學特色班招生考試，競爭激烈，考生全神貫注應考。（圖／嶺東中學提供）

此次報考汽車科的考生胡家睿說，嶺東中學的噴漆特色課程相當吸引他，而且學校對於選手培訓十分重視，今年度更有國手要參加上海國際賽事。雖然報考汽車科特色招生的同學有43位，僅錄取15位，競爭非常激烈，但為了能一圓選手夢，即使考試時非常緊張，仍全力以赴應試，有信心能順利過關，未來能成為汽車噴漆達人。





電子科的考生鄭仲凱則分享，電子科的智慧機器人及物聯網應用特色課程相當實用，可說走在時代尖端，尤其學校還結合嶺東科大的教學設施，強化電腦系統、APP軟體應用能力及資訊網路架設連接專業技術，教學軟、硬體設備都直接升等，這是他選擇報考的原因，希望未來有機會再直升嶺東科大，畢業後能邁向科技新貴之路。





校長周錦貞表示，除了業界資源之外，與嶺東科技大學的策略聯盟與學習資源共享機制也已臻完善，嶺東中學的學生除了能學習各項特色課程，同時還享有嶺東科大的學習資源，學生經過三年專業培養，在證照取得和升學方面都有良好表現。除此，培育專業人才是嶺東中學最高指導原則，希望能共創學生、學校與產業三贏局面！









