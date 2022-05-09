黃色槽化線行車安全？　議員：考驗駕駛人反應

道路黃色槽化線的設置，有「淨空道路」和「交通不阻塞」的用意，保持交通順暢比較不容易出意外。台中市議員蕭隆澤今 (9) 日在議會質詢指出，潭子區福貴路的內車道，居然也劃設黃色槽化線，造成行經該路口的駕駛人開車的臨場反應要快，必須立即切換，否則一壓線就要被開罰，他質疑有利行車安全？還是死要錢？希望交通局能否進行瞭解改善。交通局表示，將檢討相關標線漸變長度及順接狀況，也會與建設局研議削減分隔島做偏心車道設計可行性，以提升道路安全。

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蕭隆澤指出，他接獲民眾陳情，行經潭子區福貴路時，在國道 4 號潭子交流道入口處，在紅綠燈號前方的內側車道，出現四、五公尺長的槽化線，幸好他臨場反應要快，緊急切換車道行駛，才沒有壓線違規，也幸好當時車輛少，否則就有可能撞上，嚇死了。

蕭隆澤當場在議會上播放自己親自前往體驗影片。駕駛人開在內側車道車，紅綠燈號前方車子要左轉時，先要打右邊方向燈，把車子向右開避開，不可以壓到黃色槽化線，接著再打左邊方向燈，車子再往左轉車道走，才能順利完成左轉。

蕭隆澤說，四、五公尺長的槽化線，駕駛人一下往右開，一下又要往左開，他不是交通專家看不懂為何要這樣設計？一條道路順順利利的走不是最好的嗎？這樣開車不會增加肇事率嗎？他笑著說，當年考駕照時臺灣沒有這種路呀，他需要量重新去考駕照嗎？

蕭隆澤表示，依據道路交通管理處罰條例，如果跨越或行駛槽化線，一般道路處 900 元以上、 1800 元以下罰鍰，造成行經該路口的駕駛人開車的臨場反應要快，技術要好，必須立即切換，否則一壓線就倒霉了，新臺幣又要飛掉，變成非常危險的路口，希望交通局能否進行瞭解改善。