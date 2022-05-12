蒲亭搞意識形態　波蘭總理：比希特勒史達林更危險

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莫拉維茨奇投書給「每日電訊報」（Daily Telegraph）的專文寫道，網路已經「感染…數以百萬計的假新聞」。
內文提到，蒲亭的「俄羅斯世界」（Russkiy Mir）意識形態相當於20世紀的共產主義和納粹主義，「這是一種意識形態，俄羅斯透過它正當化為自己國家創造的權利及特權」。
莫拉維茨奇還說，這種意識形態不僅對烏克蘭構成威脅，也對整個歐洲構成威脅，必須「徹底根除」。
莫拉維茨奇提到蒲亭在5月9日「勝利日」的演說談話，在閱兵式中，蒲亭告訴俄羅斯人，他們再度與「納粹」作戰，這是俄國合理化克里姆林宮侵略烏克蘭的常用宣傳話語。
莫拉維茨奇指出，蒲亭「再次向全世界展示俄羅斯戰勝納粹的神話」，但忽略了第二次世界大戰後，蘇聯帶給許多東歐國家長達數十年的動盪。
他還說，蒲亭開啓俄羅斯帝國主義的新時代，且正在傳播「將侵略烏克蘭描述為『去納粹化』行動」的宣傳。
他指責西方世界忽視日益嚴重的威脅，即是蒲亭被允許發展類似於「20世紀共產主義和納粹主義」的意識形態。
莫拉維茨奇表示：「蒲亭既不是希特勒（Adolf Hitler），也不是史達林（Joseph Stalin）。不幸的是，他更危險。」
他更警告說，如果歐洲沒能阻止蒲亭，蒲亭將把俄國軍隊進一步推向歐洲。莫拉維茨奇的專文寫道：「由我們決定要在哪裡擋下（俄羅斯）。」（譯者：陳彥鈞/核稿：楊昭彥）1110511