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弘揚台灣文化　王清霜、李敏勇、呂紹嘉獲行政院文化獎

▲行政院長蘇貞昌與第41屆行政院文化獎得主合影（左起蘇貞昌、文化獎得主李敏勇、王清霜、呂紹嘉、考試院長黃榮村、文化部長李永得）。（圖／文化部提供）
▲行政院長蘇貞昌與第41屆行政院文化獎得主合影（左起蘇貞昌、文化獎得主李敏勇、王清霜、呂紹嘉、考試院長黃榮村、文化部長李永得）。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-12 20:08:15

第41屆行政院文化獎頒獎典禮今（12）日在松山文創園區舉辦，由行政院長蘇貞昌親授文化獎章予文化獎得主王清霜、李敏勇及呂紹嘉3人，3位得主在我國工藝、文學及音樂領域皆具有舉足輕重的地位，並積極提攜後輩，對於台灣文化的維護與發揚，具備鼎足貢獻。

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蘇貞昌表示，3位得獎者分別在工藝、文學、音樂等領域上投入努力、成就並傳承。王清霜70年前於南投成立工藝研究班，不但一生執一事，更將畢生的技藝，一代傳一代，傳承台灣工藝之美；李敏勇用詩、筆，評論台灣的社會、政治、文學；呂紹嘉身為客家子弟，用音樂指揮讓世界看見台灣最美的聲音，也用音樂寫出客家精神。

文化部長李永得致詞時宣布，在行政院支持下，即將在年底成立文化發展基金，首筆基金由公共建設提撥1%的公共藝術經費為來源，用來支持公共藝術、視覺藝術等各項文化發展；此外，除了去年國立台灣文學館、國立台灣歷史博物館升格為三級機構，目前文化部也正籌劃音樂中心的成立。

今年高齡101歲的王清霜從事漆器創作85年，將漆藝從單純工藝創作拓展至教育、技藝傳承，以及產業推廣，影響台灣工藝發展甚鉅，他在1941年赴日深造，成為台灣最早到日本受完整漆工藝教養及訓練的工藝家，返國後，於1946年以膠彩及雕塑作品入選第一屆全省美展；1954年與顏水龍共同創立南投縣工藝研究班（今國立台灣工藝研究發展中心），積極推動發展台灣工藝特色文化。

他說，自己和顏水龍成立工藝研究班至今75個年頭，很高興當時種下的種子，現已結實纍纍，並在受獎時表示，「這是他一生最開心的時刻」。

台灣著名文學家李敏勇以具韻律、節奏的詩歌，找回本土精神並延伸至散文、評論，他以寬闊的國際觀，翻譯大量世界文學，面對歷史的態度不是「記憶死」而是「擁抱生」，並以參與社會運動彰顯文學。

李敏勇提到，蘇聯時代流亡美國的詩人布洛斯基曾說「圖書館比軍隊重要」，國家的維持是靠語言的力量，而不是武力；布洛斯基也說「詩人應當干涉政治，直到政治停止干涉詩」，這兩句話在他的文學生涯中有很大的影響。

他說，若自己能活到100歲，那現在還有25年的時間，「我願意透過文化運動的形式，推動台灣的國家重建及社會改造，台灣要追求的新國家、新社會，如果沒有文化運動，是不可能成立的」。

呂紹嘉於1960年出生於新竹關西小鎮，1994年獲邀指揮慕尼黑愛樂管弦樂團在台灣的二套曲目演出，邁向其國際指揮之路；2010年返台擔任國家交響樂團音樂總監，並於2021年被授予國家交響樂團榮譽指揮頭銜。他本著「精緻、深刻、悸動」的信念，琢磨出樂團深刻撼人的表現力，規劃樂季節目整合跨越風格與時代的曲目，提升台灣對古典音樂的鑑賞水平與視野。

呂紹嘉表示，2010回臺灣擔任NSO音樂總監，比起在德國同樣的位置，多一份責任感，近年看著交響樂團的成熟進步，內心期望每個樂團能建立自我的主體性與信心，期待有一天台灣樂團能以自我特色，自成一家之言，受到世界肯定。

文化部指出，行政院文化獎自1981年開始頒授，表揚深耕於不同文化領域，對弘揚台灣文化有功的傑出人士，迄今已有90人獲獎。行政院文化獎是國家最高的文化獎項，為肯定得獎人的終身成就，除由行政院長頒授文化獎章、證書外，並頒發獎金新台幣100萬元，以表崇敬。

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