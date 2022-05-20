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「天然油花」攏是假？　小心注脂肉、重組肉

「天然油花」攏是假？　小心注脂肉、重組肉
「天然油花」攏是假？　小心注脂肉、重組肉

健康醫療網

2022-05-20 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】近年來，民眾對於食品安全議題日趨重視，尤其是「注脂肉」及「重組肉」等加工食品，很容易造成微生物污染的風險。食藥署提醒，此兩種加工食品皆須充分烹調至全熟，才能確保食用安全。

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「注脂肉」常見於牛肉　宛如天然油花

所謂的「注脂肉」是指用畜肉為原料，經油脂或以油脂混加食品原料、食品添加物後所製造的產品，常見的是注脂牛肉，這是將油脂注入畜肉後，使其外觀宛如天然油花一般，讓消費者誤以為是原形肉產品。

重組肉加工製作    常見肉塊、肉排

而「重組肉」則是以禽畜肉或水產品為原料，經組合、黏著、壓型或其他方式，以一種或多種加工過程製造之產品，其產品外觀很容易造成消費者誤解為單一肉或水產所製成的塊、排、片等產品。

肉眼無法辨識　業者標示不清將觸法

注脂肉或重組肉食品是無法單由外觀辨識的，為避免消費者誤解為原形肉，自105年1月1日及111年7月1日起，食藥署已針對重組肉及注脂肉食品，強制規定包裝食品、具稅籍登記食品販賣業者販售散裝食品，以及販售重組肉或注脂肉食品之直接供應飲食場所，皆應以中文於品名顯著標示「重組」、「注脂」或等同字義說明，並加註「僅供熟食」、「熟食供應」或等同字義之醒語。如有違反，將依食品安全衛生管理法裁處。

食藥署提醒，消費者選購時，要留意外包裝、菜單、標記（標籤）或標示牌（板）上之標示，如為注脂肉或重組肉食品，應充分烹調至熟食，才可以放心大快朵頤。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53790

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