隆乳怕被「夾破」不敢檢查！小鈣化竟是乳癌險要命

台灣醫美風氣盛行，日前澄清醫院收治有兩名中年婦人，多年前曾經隆乳，但在進行乳房攝影檢查時，發現乳房組織都出現「微小鈣化」現象，進一步細針定位切片檢查，確認是罹患乳癌的前兆。收治病例的澄清醫院中港院區乳房外科主任陳豐仁表示，隆乳的女性不用害怕乳房填充物會被夾破或刺破，有些微小鈣化是癌前病變，千萬不要掉以輕心，即使是目前疫情嚴峻，也不要錯失早期診斷與黃金治療期。
這兩名患者分別為52歲A女與43歲B女，都因乳攝檢查而發現癌前病變。A女施做隆乳已很多年，因為年紀漸長，想接受乳癌篩檢，事前都告知自己有過隆乳，沒想到經乳房攝影檢查後，發現乳房組織有微小鈣化現象。陳豐仁建議A女進一步做細針定位切片手術確認，但A女非常害怕插入乳房的細針會刺破矽膠，經與放射科跨團隊討論認為技術上可行，矽膠不會因手術受損，經患者同意做切片後，證實該微小鈣化是癌前病變，是會發展成乳癌，於是掌握黃金治療期，接受手術與後續治療。
另一位43歲B女，自隆乳後就從未做過乳房攝影，因自己摸到腫塊而求診。陳豐仁用超音波檢查，發現一個不規則的低迴音腫瘤，裡面有亮亮的微小鈣化點，很明顯是乳癌特徵，但B女深怕乳房內的矽膠因攝影檢查「被夾破」，不想做乳房攝影，後來改以超音波粗針切片檢查，過程未傷及乳房植入物，當判定為需要切除的初期乳癌後，才同意進行乳房攝影，如此才能精確評估手術切除範圍，經切除腫瘤與部分乳房後，恢復良好，目前持續回診追蹤。
陳豐仁指出，上述兩例都是乳房組織出現鈣化情況，分類上屬於BIRAD 4A大約有10％到15％機率為癌症。隆乳患者進行細針定位插入之前，放射科醫師會先將植入乳房的填充物移到乳房攝影機夾不到的地方，等到微小鈣化的部位固定以後，再進行穿刺切片作為後續病理診斷依據。
陳豐仁特別提醒，任何做過隆乳手術，不論是植入矽膠或者鹽水袋的女性，皆可安全進行乳房攝影檢查以及粗針切片檢查，無需擔心填充物因乳房檢查受到損害。乳攝是篩檢早期乳癌的利器，特別是零期乳癌，呼籲45歲至69歲婦女以及40歲至44歲二等血親內有乳癌家族史的婦女，應定期做乳房攝影檢查，每2年1次政府有補助的乳房攝影篩檢。