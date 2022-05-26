餐飲業行銷補助加碼！經濟部：確定再增列30億元

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經濟部表示，4月餐飲業營業額為620億元，年減5.8%，結束連續6個月正成長，其中餐飲業雖然有清明連假以及好食券的促銷商機，但因受本土確診案例增加，民眾減少聚餐宴會活動，甚至5月份母親節餐飲業的大檔期，也因疫情影響，來店客下降，營業大幅減少。另外，依據111年5月16日勞動部公布資料，實施勞雇雙方協商減少工時的住宿餐飲業家數及人數分別為178家、1,396人。
無論是從想像面還是從數據面來看，都顯示餐飲業受疫情影響首當其衝。因此經濟部於5月16日推出餐飲行銷補助方案，每家最高10萬元的行銷補助，協助餐飲業者調整行銷策略，鼓勵規劃提供優惠促銷，促進餐飲業者吸客、增加營收。
補助自本月16日開放申請，經濟部指出，短短一週內已超過萬餘家業者提出申請，許多業者對行銷補助的需求殷切，因此經濟部再向行政院爭取增列預算，獲行政院通過再增列30億元，總計36億元，將可嘉惠更多餐飲業者
此次餐飲行銷補助方案以簡化的申請表格代替繁複的計畫書，業者只需上網依示填寫優惠促銷方案，即可快速完成申請，不需另外提送計畫書。另外，核銷程序也大幅簡化，如使用電子發票者，另附POS機銷售明細或電子發票的交易明細電子檔等，無需按發票逐筆填報，針對免用統一發票者，只需在自結營收報表填列折價或投入金額即可。
經濟部提醒餐飲業者行銷補助申請期限至6月15日止，業者需提出具體的優惠促銷方案，例如優惠折抵、消費折扣、買一送一、消費送小菜等，經濟部依業者行銷方案所需經費提供50%補助，藉由消費優惠增加消費誘因，增加來客數及消費量。