猴痘疫情蔓延多國　專家：不能排除可能對台灣的影響

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台灣科技媒體中心表示，猴痘感染並非新出現的疾病，先前非洲的西部和中部地區平均每年會出現幾千例的猴痘感染，此次引起世界衛生組織警覺，是因為今年5月起，在非洲以外發現的病例數快速增加；目前所知，猴痘主要透過直接的密切接觸和體液而傳播，感染猴痘的大多數人在沒有治療的情況下幾周後能痊癒。
中興大學微生物暨公共衛生學研究所特聘教授徐維莉指出，1970年薩伊（現稱剛果民主共和國）首度爆發人感染猴痘病毒的個案，此傳染病原先僅局限於中非及西非，尤以剛果民主共和國最嚴重。但自2003年起，透過進口動物及非洲旅遊而將猴痘傳至非洲以外的國家；最早於2003年因自迦納進口草原土撥鼠而將猴痘傳入美國，造成至少47人感染。
她表示，隨後在2017年奈及利亞經歷一次大規模疫情後，2018至2019年奈及利亞的遊客將猴痘陸續傳至以色列、英國及新加坡，近期，至少有11個非洲以外的國家，如英國，美國及歐洲國家爆發人感染猴痘的案例。依調查報告顯示，2022年英國為猴痘個案最多的國家，其本土病例多數發生在年輕男性，由於並無非洲旅遊史，因此高度懷疑是經由直接接觸體液而感染。
她說明，以流行病毒株而言，猴痘病毒株分成2個不同的遺傳分群，命名為中非株和西非株，中非株病毒主要流行於剛果民主共和國，西非株病毒則流行於奈及利亞及非洲以外的國家，中非株的致死率約10.6%，顯著高於西非株的致死率3.6%。
至於台灣是否有爆發猴痘大流行的風險？中研院分子生物研究所研究員張雯表示，目前台灣風險應該不高，不用過度擔心；打過天花疫苗的人應該可以對猴痘病毒產生保護力，但自從1980年後全世界就停止注射天花疫苗，所以40歲以下的人相對風險較高。
台大醫學院內科教授、台大醫院感染管制中心主任陳宜君則說，國際疫情調查已證明猴痘可以人傳人，通常通過密切接觸傳播，她擔心隨著國際交流，人們聚集，可能會加速猴痘散播；雖然衛福部說國內迄今未曾出現猴痘病例及相關通報，但一個國家或地區的傳染性疾病皆有可能影響其他國家或地區，無論是透過動物或人，因此不能排除可能對台灣的影響。
對於猴痘帶來的健康影響或死亡威脅。張雯指出，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共通傳染病，與天花都屬於「正痘病毒」（Orthopoxvirus）這一屬；痘病毒一般結構比較穩定，耐乾耐熱、多為經由接觸傳染，感染後潛伏期可能是3到5天到2周。此次多國報導的猴痘病毒株並非毒性很高的剛果株，對人重病死亡的威脅約1%，且症狀明顯容易追蹤控制，不太會爆發成大流行，一般人不需要太擔心。
徐維莉則說，目前英國、美國以及歐洲其他國家的個案是感染西非株的猴痘病毒，大部分人感染後可在2至4周內自然康復；有鑑於天花於1980年已在全球絕跡，大多45歲以下的人並無施打天花疫苗，因此一旦發生流行，建議先確認高風險族群，並以新一代的天花疫苗，進行預防性的免疫。
猴痘有哪些預防傳播手段和治療方式？陳宜君表示，民眾應充分瞭解疾病，若感染發病，應避免與他人密切接觸而傳播他人；醫療機構中的醫師應保持警覺，採檢通報，病人應接受適當的隔離防護，避免傳播他人密切接觸而傳播他人；猴痘沒有特效藥，目前還沒有針對猴痘的專門疫苗，有限的數據顯示，天花疫苗對猴痘的效力高達85%。
徐維莉近一步說明，雖然現今並無猴痘疫苗，但研究數據顯示，天花疫苗可達85%有效預防猴痘感染，美國疾病管制署因此建議，以天花疫苗預防人類感染猴痘病毒。
她指出，由於猴痘病毒、天花病毒及牛痘病毒（即天花疫苗成分中的病毒）同隸屬於正痘病毒屬，基於DNA序列與蛋白質特質相近，開發猴痘疫苗應可參考天花疫苗策略，開發猴痘病毒的疫苗在技術層面上沒問題，但2003年前猴痘感染僅局限於非洲，即便近年傳至非洲之外國家，卻沒有造成大流行的趨勢，再加上天花疫苗可有效預防猴痘感染，以及可使用控制天花的藥物治療，因此目前尚無疫苗開發的急迫性。