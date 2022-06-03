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猴痘疫情蔓延多國　專家：不能排除可能對台灣的影響

▲猴痘疫情蔓延多國，專家表示，不能排除可能對台灣的影響。（圖／美聯社）
▲猴痘疫情蔓延多國，專家表示，不能排除可能對台灣的影響。（圖／美聯社）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-03 19:00:00

近期歐美出現猴痘疫情，我國衛福部指出，目前國內尚未出現過猴痘病例及相關通報，請民眾勿過於擔心。台灣科技媒體中心邀請國內專家學者介紹猴痘研究與人畜共通傳染病知識，有學者指出，猴痘疫情以40歲以下的人相對風險較高、不能排除對台灣的影響。

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台灣科技媒體中心指出，猴痘和天花病毒相近，都屬於痘病毒科。猴痘病毒的遺傳物質是DNA，比起RNA病毒，DNA病毒相對穩定，突變的速度和頻率也相對較慢。據麥克斯．柯茲洛夫撰寫的Nature期刊報導，雖然猴痘是在1958年首次在實驗室猴子身上檢測到，但通常是從齧齒類的野生動物或已經感染的人再傳播給人。

台灣科技媒體中心表示，猴痘感染並非新出現的疾病，先前非洲的西部和中部地區平均每年會出現幾千例的猴痘感染，此次引起世界衛生組織警覺，是因為今年5月起，在非洲以外發現的病例數快速增加；目前所知，猴痘主要透過直接的密切接觸和體液而傳播，感染猴痘的大多數人在沒有治療的情況下幾周後能痊癒。

中興大學微生物暨公共衛生學研究所特聘教授徐維莉指出，1970年薩伊（現稱剛果民主共和國）首度爆發人感染猴痘病毒的個案，此傳染病原先僅局限於中非及西非，尤以剛果民主共和國最嚴重。但自2003年起，透過進口動物及非洲旅遊而將猴痘傳至非洲以外的國家；最早於2003年因自迦納進口草原土撥鼠而將猴痘傳入美國，造成至少47人感染。

她表示，隨後在2017年奈及利亞經歷一次大規模疫情後，2018至2019年奈及利亞的遊客將猴痘陸續傳至以色列、英國及新加坡，近期，至少有11個非洲以外的國家，如英國，美國及歐洲國家爆發人感染猴痘的案例。依調查報告顯示，2022年英國為猴痘個案最多的國家，其本土病例多數發生在年輕男性，由於並無非洲旅遊史，因此高度懷疑是經由直接接觸體液而感染。

她說明，以流行病毒株而言，猴痘病毒株分成2個不同的遺傳分群，命名為中非株和西非株，中非株病毒主要流行於剛果民主共和國，西非株病毒則流行於奈及利亞及非洲以外的國家，中非株的致死率約10.6%，顯著高於西非株的致死率3.6%。

至於台灣是否有爆發猴痘大流行的風險？中研院分子生物研究所研究員張雯表示，目前台灣風險應該不高，不用過度擔心；打過天花疫苗的人應該可以對猴痘病毒產生保護力，但自從1980年後全世界就停止注射天花疫苗，所以40歲以下的人相對風險較高。

台大醫學院內科教授、台大醫院感染管制中心主任陳宜君則說，國際疫情調查已證明猴痘可以人傳人，通常通過密切接觸傳播，她擔心隨著國際交流，人們聚集，可能會加速猴痘散播；雖然衛福部說國內迄今未曾出現猴痘病例及相關通報，但一個國家或地區的傳染性疾病皆有可能影響其他國家或地區，無論是透過動物或人，因此不能排除可能對台灣的影響。

對於猴痘帶來的健康影響或死亡威脅。張雯指出，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共通傳染病，與天花都屬於「正痘病毒」（Orthopoxvirus）這一屬；痘病毒一般結構比較穩定，耐乾耐熱、多為經由接觸傳染，感染後潛伏期可能是3到5天到2周。此次多國報導的猴痘病毒株並非毒性很高的剛果株，對人重病死亡的威脅約1%，且症狀明顯容易追蹤控制，不太會爆發成大流行，一般人不需要太擔心。

徐維莉則說，目前英國、美國以及歐洲其他國家的個案是感染西非株的猴痘病毒，大部分人感染後可在2至4周內自然康復；有鑑於天花於1980年已在全球絕跡，大多45歲以下的人並無施打天花疫苗，因此一旦發生流行，建議先確認高風險族群，並以新一代的天花疫苗，進行預防性的免疫。

猴痘有哪些預防傳播手段和治療方式？陳宜君表示，民眾應充分瞭解疾病，若感染發病，應避免與他人密切接觸而傳播他人；醫療機構中的醫師應保持警覺，採檢通報，病人應接受適當的隔離防護，避免傳播他人密切接觸而傳播他人；猴痘沒有特效藥，目前還沒有針對猴痘的專門疫苗，有限的數據顯示，天花疫苗對猴痘的效力高達85%。

徐維莉近一步說明，雖然現今並無猴痘疫苗，但研究數據顯示，天花疫苗可達85%有效預防猴痘感染，美國疾病管制署因此建議，以天花疫苗預防人類感染猴痘病毒。

她指出，由於猴痘病毒、天花病毒及牛痘病毒（即天花疫苗成分中的病毒）同隸屬於正痘病毒屬，基於DNA序列與蛋白質特質相近，開發猴痘疫苗應可參考天花疫苗策略，開發猴痘病毒的疫苗在技術層面上沒問題，但2003年前猴痘感染僅局限於非洲，即便近年傳至非洲之外國家，卻沒有造成大流行的趨勢，再加上天花疫苗可有效預防猴痘感染，以及可使用控制天花的藥物治療，因此目前尚無疫苗開發的急迫性。

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