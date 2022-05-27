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節能減碳新指標！「光之國度玻璃館」引領未來建築趨勢

▲橙田建築室研所羅耕甫大師與光境玻璃合作的「光之國度」玻璃館，將於美國紐約時代廣場盛大展出。（圖／橙田建築室研所提供）
▲橙田建築室研所羅耕甫大師與光境玻璃合作的「光之國度」玻璃館，將於美國紐約時代廣場盛大展出。（圖／橙田建築室研所提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-05-27 20:20:12

2022年美國紐約Archtober「建築十月」Design Pavilion設計展即將展開，臺灣唯一受邀的建築作品是由橙田建築室研所羅耕甫大師與光境玻璃合作的「光之國度」玻璃館，預計2022年10月22日至30日將於美國紐約時代廣場盛大展出9天，羅耕甫大師並將受邀參與演講。

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▲台南文化局黃宏文專委（左一）、羅耕甫大師（中）以及光境玻璃研發團隊林晉慶博士（右一）進行「光之國度」論壇。（圖／橙田建築室研所提供）
▲台南文化局黃宏文專委（左一）、羅耕甫大師（中）以及光境玻璃研發團隊林晉慶博士（右一）進行「光之國度」論壇。（圖／橙田建築室研所提供）
這次INFINITY REALM「光之國度」的設計概念，是善用最新奈米科技、文化設計為出發點，運用節能玻璃、金屬配件、PVC等等設計完成的玻璃館，讓玻璃館產生室內、室外達到約±8℃的溫差，引領未來世代節能減碳的新指標。臺灣首展將於5月27日起在臺南文化中心星光音樂廣場(中華東路旁)舉辦3天體驗展。

▲光境玻璃合作的「光之國度」玻璃館，民眾可體驗奇幻的溫差旅程。（圖／橙田建築室研所提供）
▲光境玻璃合作的「光之國度」玻璃館，民眾可體驗奇幻的溫差旅程。（圖／橙田建築室研所提供）
橙田建築室研所羅耕甫大師表示，推動節能環保、環境永續為作品設計主軸、是多年來堅持的中心思想。INFINITY REALM「光之國度」玻璃館，主要理念是著眼於未來可能發生的極端氣候情況下，身為建築設計師除了在於建築外觀的設計表現外，對於環境永續性的善意對應，也是必須堅持的建築理念。這次設計一個深7.6米x高3米x寬2.1米、重達4.1噸的玻璃館，2022年10月將矗立在紐約時代廣場，供民眾現場親身體驗，僅是玻璃館，卻可以創造玻璃館室內、室外達約±8℃的溫差及隔音效果，讓民眾體驗運用玻璃材料，降低居家的能源消耗。

▲INFINITY REALM「光之國度」的設計概念，是善用最新奈米科技、文化設計為出發點。（圖／橙田建築室研所提供）
▲INFINITY REALM「光之國度」的設計概念，是善用最新奈米科技、文化設計為出發點。（圖／橙田建築室研所提供）
臺灣光境玻璃製造商森冠科技總經理陳正勝表示，奈米陶瓷節能玻璃是一種高效、實用的建築材料，在建築節能系統中發揮著不可替代的作用。根據實際測試結果，奈米陶瓷節能玻璃與一般玻璃實測下，產生約±8℃的溫差，若是安裝「光境玻璃」，在夏天，能夠讓室內冷氣更節省耗能；在冬天，可以阻絕室外冷空氣，提升室內溫度，創造出冬暖夏涼的居家體驗。陳正勝指出，目前建材皆漲，光境玻璃高效節能，且降低建築成本，是建商很好的選擇。森冠科技研發長林晉慶博士表示，期許以科學為基礎、創新技術改善人類生活為目標。

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