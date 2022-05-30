關節用太兇，該補充葡萄糖胺嗎？口服、外用凝膠怎麼挑一次看懂

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部份研究文獻中顯示，葡萄糖胺有助於幫助軟骨生成，促進軟骨素形成，幫助關節代謝正常化並改善關節的活動功能。並具有抗氧化及抗發炎等作用。
葡萄糖胺是人體可以自行製造的一種成份，多數存在軟骨組織中，具有自行新生的功能。不過，身體的關節液處於「合成」與「磨損」的動態平衡，當合成量變少、磨損量增加，關節內葡萄糖胺濃度不足時，就可能影響到關節液的潤滑功能。
久坐也會消耗磨損？哪些人易缺乏葡萄糖胺
葡萄糖胺的主要作用是幫助合成關節所需的各種成份。關節使用頻率較高、負擔較重的動作，如快走、登山、健走，或是常常維持蹲坐與久站，皆會增加關節的磨損頻率，提升關節腔內潤滑液的流失速度。
容易出現關節問題的族群包括年長者、長期跑步、經常穿高跟鞋的女性，以及關節曾受過外傷，或因工作、職業所需必須經常負重、上下樓梯的生活型態，軟骨中的葡萄糖胺消耗及磨損都會隨之增加。
口服、外用差在哪？葡萄糖胺有哪幾種
口服的葡萄糖胺根據製造過程，分為硫酸鹽類、鹽酸鹽類以及N-乙醯葡萄糖胺（不含鹽）三種型式。其中，硫酸鹽類的葡萄糖胺列入藥品級列管。不含鹽以及鹽酸鹽的葡萄糖胺則屬於食品級。主要差異在於製造時所搭配的鹽基溶解度，也與攝取後的腸胃吸收速率有關。
葡萄糖胺也有外用凝膠的型式，這類成份主要為能幫助潤滑的高濃度GAG糖胺聚糖，是從紐西蘭青邊貽貝而來。可直接塗抹在需要的關節上。由於搭配薄荷、辣椒素等植物精油，可發揮相輔相成的效果，有助於即時涼緩與放鬆。
擦的更有效？如何挑選外用葡萄糖胺
一般而言，口服的葡萄糖胺以硫酸鹽類為首先考量。但現今食品級葡萄糖胺會添加各種有效成份，如貓爪藤、玻尿酸、第二型膠原蛋白，幫助消炎或潤滑，在挑選時應視自身情況詢問專業醫師及藥師。
葡萄糖胺的外用凝膠則建議選擇有添加精油的「複方」，改善效果會優於單方，成份萃取來源以貝類為優先，主要活性成份較為多元，選擇濃度高的GAG為佳。另外，建議挑選具有相關佐證研究的配方，不同葡萄糖胺的附加成份與研究成果並不相同，挑選時應諮詢藥師意見。
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