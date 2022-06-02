電視頻道區塊化爭議大！產業意見分歧　盼有完整配套

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彙整的3大轉型方案，「頻道雙載過渡方案」是保留前100頻道，與區塊化新制實體雙軌並存，例如現有的55台，也會在555頻位出現，新舊並陳，以利民眾能有2至3年的適應過渡期，但會占用2個頻道的網路頻寬；「一次轉型到位方案」是直接從現有頻道跳到未來對應的3碼頻道，例如民眾若按55，系統將自動跳到555頻位收看，但會衍生系統轉換的技術性問題，恐需NCC給予經費補助。
衛星電視公會所提「2碼+3碼共好五贏」方案，則維持現在100頻位前面2碼的既有頻道不要變；新進頻道於100頻位後的3碼，區塊化編排分置於5區，發展有線電視新市鎮，並採加價購付費包方式經營，讓有需求的觀眾使用者付費，合理而自然打破費率上限、引進源頭活水。
衛星電視公會祕書長陳依玫表示，有線電視真正面臨的問題是資源太少，而非頻道太少、位子如何安排，因此堅決反對區塊化3碼方案，以免在版權費未增加的情況下，頻道數量暴增，導致產業崩盤，並建議使用「2碼+3碼」方案，讓民眾在2碼無法得到滿意服務時，可以在3碼的部分使用者付費。
美國商會電信與媒體委員會共同主持人李敏表示，外商頻道若沒有確定收入，很難對台灣投入更多資源，建議若費率調整及頻道收入比例沒有完整配套，先不要考慮3位數編碼機制，盼配套完善後再考量。
華人衛星網路公司法務代表郭聯彬表示，有線電視產業有很大進入障礙，頻道位置是很大因素，若能做完整區塊化，把萬年頻道打破，至少可以先拿掉一個因素；既有頻道雖有300個，但民眾習慣收視的只有7、80個，這些頻道猶如在大馬路開店做生意，其他頻道業者只能在小巷開店，今天要打破此情況，就是要讓所有頻道都在大馬路上做生意，且區塊化能讓消費者更方便在同類型區塊找到想看的節目。
他支持「一次轉型到位」方案，「2碼+3碼」明顯就是反對區塊化，共贏說的好聽，實際上就是在維護前面7、80個頻道業者的既有利益，可以理解，但站在有效競爭角度上不能認同。台灣有線寬頻產業協會秘書長彭淑芬也質疑「2碼+3碼」共贏是「獨好獨贏」。
政大教授王立達、副教授曾國峰以及實踐大學副教授陳錦烽皆一面倒支持「一次轉型到位」方案，認為另外2案無助未來的頻道區塊化發展。
曾國峰表示，「頻道雙載過渡方案」讓新的區塊使用者成長較慢、「一次轉型到位」的好處是消費者學習速度比較快、「2碼+3碼」目前有線電視就已經在實施，對於頻道多元競爭效益不大，所提到3碼另外分潤收費，提出問題點，區塊化問題沒有配套，費率沒變、業者沒誘因買新進頻道，既有頻道競爭增加、收入減少，反對也是人之常情。
他建議，區塊化需要配套，包括NCC要建立有效競爭制度、要有多元費率與方案、分潤機制等，畢竟沒有更多資源的投入，就無法提升內容品質，其他細節則由市場決定，有線電視競爭其實來自其他平台，請各位業者自問提供的內容品質、消費者使用載具、價格如何訂定才合理。