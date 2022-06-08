《一家團圓》江宏恩黑變白　觀眾求編劇：不能讓他GG

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日前有一場跟戲中黃瑄的兒子全全互動的一場戲，全全的童言童語讓江宏恩展現了少見的「暖爸感」，不只眼神很有愛，連說話都非常溫柔，跟之前和劇中弟弟陳冠霖鬥狠時的表現超不同，就因為這一幕，讓觀眾一直敲碗期待編劇可以把江宏恩的角色洗白，改演暖爸。網友說「因為很少看他演爸爸，拜託讓他原地當爸爸」。戲外江宏恩形象跟劇中實在太反差，不只愛料理更有六隻毛小孩，他家中共有四隻狗與兩隻貓，尺寸從大到小都有。毛小孩是江宏恩充電療癒的必需陪伴，他說：「每次收工忙完一進家門，不論多晚他們都會蜂擁而至，我也很享受他們急著撲我、親我，就算再怎麼累都變成開心了！」
江宏恩近年來在台劇一連演出四檔反派，而且檔檔下場都非常悽慘，這次在《一家團圓》中為了謀奪董事長大位手段盡出，甚至為了小三欺負自己的太太，每每上戲都必須要非常壓抑自己的情緒，當江宏恩被問到會不會演壞人演到很不開心，甚至被定型？他說每個角色都是新的挑戰，而且都是演反派角色反而挑戰更大，因為要在各個反派角色中再作出區隔，甚至還要發揮出各別特色，真的不容易。先前每一檔最終回之前都會有大報應，包含滾泥巴當街友、被狼狗飛撲、被刺遇害等，一次比一次辛苦，但這次還沒一百集就要面對得肝癌的狀況，對於這次會遇到什麼更慘的報應呢，江宏恩很淡定的說自己沒想太多，就隨著故事走向吧！不論是什麼報應都會有戲劇張力和它的教化意義，也不害怕編劇出招。（編輯：楊穎軒）