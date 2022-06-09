COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／大同3C獲金獎！從「服務」把關家庭生活品質

▲大同3C榮獲2022信譽品牌金獎。（圖／品牌提供）
▲大同3C榮獲2022信譽品牌金獎。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-06-09 16:15:17

大同綜合訊電股份有限公司(大同3C)榮獲消費者票選2022讀者文摘「家電售後維修服務中心類」信譽品牌金獎，秉持最高服務熱誠，為消費者持續提供更加完善的優質服務，做每個人生活中的最佳後援。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大同3C源自早期的大同服務站，1990年後正式轉型為3C通路，為大同集團旗下負責國內3C綜合性消費產品銷售與服務的通路品牌。持續深化為顧客服務的宗旨，大同3C強調社區型服務，從都會區走至小鄉鎮，一步一腳印，深入當地風俗民情，提供消費者便利、信賴、安心的生活解決方案；強調與民貼近的服務精神，每位來到大同3C的消費者都是好朋友、好厝邊，無論是家電問題亦或生活瑣事，大同3C隨時敞開大門歡迎消費者蒞臨。

大同小家電保固內免費更換

從消費者考量出發，大同3C提供大同小家電完善的售後方案：凡於任一通路購買大同小家電，保固期間若遇損壞，經判定非人為、天災、蟲害等所致，即可享有保固內免費更換服務，若為保固外亦享有優惠換購方案，減輕消費者購買家電時所負擔的損壞風險。

大同大家電提供服務一條龍

大家電屬高單價商品，消費者出手必須斤斤計較！大同3C提供大同大家電完善銷售服務方案，包括售前安裝評估與尺寸丈量、售中需求分析與友善安裝，售後更是規劃完善清潔保養方案，不論是空調清洗與基礎保養、洗衣桶清潔又或是冰箱清潔保養，解決家中大家電清潔不易問題，透過保養更提升家電效率並延長使用壽命。

以消費者為中心 從「服務」出發

大同3C以消費者為中心，除提出貼近消費者需求的解決方案外，更是細心了解隱藏在背後實際的問題與需求，為客人解決生活中家電大小事。像是長者家中電視無法開啟非硬體損壞而是源於對遙控器的不熟悉，了解問題後大同3C二話不說到府教學，解決長者的不便 ; 電鍋長久使用殘留異味與烹調痕跡，大同3C提供電鍋清潔服務，讓廚房的老臣歷久彌新。

展望未來，大同3C亦秉持最高服務熱誠，為消費者提供更加符合需求、更加貼近生活的優質家電服務，為把關每個家庭的生活品質站在第一線。

家電霸主非日系品牌？「1黑馬」突竄出　網讚：爽用10年

下雨最必買的家電？「1神物」網讚台灣標配：沒它不能活

廚房最必備哪家電？內行秒喊「它」一次抵3台：CP值太高

租屋「天菜家電」不買會想哭！過來人全認了：方便超級多

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

《原子少年》滿滿高顏值、實力派，誰是你最愛的人氣王？

繼續作答
即時
推薦閱讀