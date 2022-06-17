COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

鹽巴洗水果乾淨？其實都在吃農藥　譚敦慈都用「這神器」

▲買回家的水果該如何清洗，譚敦慈說千萬不用鹽巴！(圖／pixabay)
▲買回家的水果該如何清洗，譚敦慈說千萬不用鹽巴！(圖／pixabay)

記者周淑萍/綜合報導

2022-06-17 00:05:00

防疫期間民眾更加重視營養，天然的水果成為補充營養素的來源之一，但該怎麼清洗水果才正確？古早流傳要用鹽巴來清洗草莓、葡萄才能把農藥洗乾淨，「無毒教母」譚敦慈卻搖頭說：「千萬不要啊！因為會改變滲透壓，反而會讓農藥跑進蔬果裡而吃進肚。」而且不只不要用鹽巴洗，很多人愛用的小蘇打、醋、臭氧機通通都不要！唯一清潔的方式就是「水」，同時譚敦慈也分享了一款自家常用的「水果清潔刷」，比牙刷或是其他水果刷都好用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
譚敦慈分享神秘小物：洗臉刷刷水果

譚敦慈家裡的三餐飲都採用配額制度，一天要吃多少蔬果都可以估算出來，因此一早就會清洗好一天需要水果量。她表示，洗水果的方式非常簡單，把今天要吃的水果全部放進水盆內先用清水沖洗一遍，接著用「洗臉刷」刷洗一下後，再沖水清潔，之後瀝乾放冰箱就好。使用「洗臉刷」當水果清潔刷主要原因在於材質相較於牙刷更柔軟，比較不會刷傷水果。

▲譚敦慈會用材質柔軟的洗臉刷來刷洗水果。(圖／譚敦慈提供)
▲譚敦慈會用材質柔軟的洗臉刷來刷洗水果。(圖／譚敦慈提供)
此外，家中的芭樂、蘋果通常都是刷洗過後就直接吃了，有些人會擔心蘋果上面有農藥會影響健康，譚敦慈表示，蘋果外皮的「槲皮素」對於身體是好的，不用擔心！相反的，別以為香蕉直接剝皮就能吃，她建議香蕉也要記得清洗後再吃，以免免不慎吃進去落塵。

譚敦慈同時分享2點常見的錯誤洗水果方式：

錯誤1：加鹽巴洗！譚：反而造成農藥滲透

很多人還有洗水果要加鹽巴的觀念，譚敦慈強調：「千萬不要加鹽巴，因為會改變滲透壓，反而會讓農藥跑進蔬果裡而吃進肚。」不僅不要放鹽巴，還有人會慎重的加入「醋」或是「小蘇打」，這些都讓她搖頭。「香港大學有做過研究，加入醋、小蘇打反而會讓酸性或是鹼性的農藥附著上去，難以清潔蔬果裡的農業，適得其反。」

▲鹽巴除了可用來調味之外，也有很好的清潔作用。（圖／信義居家提供）
▲洗水果時加入鹽巴，會改變滲透壓，反而容易讓農藥附著。（圖／NOWnews資料照片，信義居家提供）
誤2：每種水果都用流動的水洗？不用！

基本上多數的水果都只需要清水沖洗後輕刷即可，不用每一種水果都用流動的水清洗。譚敦慈以比較嬌嫩的葡萄、櫻桃來舉例，「葡萄剪下放入水盆後，上方用廚房紙巾蓋著，並用來回手滑動，等於是用搓洗的方式清潔，也能增加接觸面積，讓每顆都能洗到。」此外，葡萄外面的白色粉末是果粉，無毒不必擔心。唯獨需要流動水清洗的水果就是「草莓」，用約莫一根竹筷的水流量，清洗12~15分鐘即可。

▲草莓是農藥殘留最多的水果之一，該怎麼清洗才正確，營養師高敏敏就分享了4步驟，讓你吃草莓不怕農藥殘留，營養又健康。（示意圖／取自unsplash）
▲草莓是農藥殘留最多的水果之一，可用流動的水清洗。（示意圖／取自unsplash）

用海綿洗碗超噁？譚敦慈推「2替代神物」：細菌蟑螂全GG

618優惠懶人包！8大網購通路全攻略：可以開始放入購物車

LINE電腦版新增「傳檔預覽」！操作法曝光：根本手殘救星

iPhone換電池趁現在！燦坤、STUDIO A悄特價　最多省500

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀