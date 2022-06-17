鹽巴洗水果乾淨？其實都在吃農藥　譚敦慈都用「這神器」

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譚敦慈家裡的三餐飲都採用配額制度，一天要吃多少蔬果都可以估算出來，因此一早就會清洗好一天需要水果量。她表示，洗水果的方式非常簡單，把今天要吃的水果全部放進水盆內先用清水沖洗一遍，接著用「洗臉刷」刷洗一下後，再沖水清潔，之後瀝乾放冰箱就好。使用「洗臉刷」當水果清潔刷主要原因在於材質相較於牙刷更柔軟，比較不會刷傷水果。
此外，家中的芭樂、蘋果通常都是刷洗過後就直接吃了，有些人會擔心蘋果上面有農藥會影響健康，譚敦慈表示，蘋果外皮的「槲皮素」對於身體是好的，不用擔心！相反的，別以為香蕉直接剝皮就能吃，她建議香蕉也要記得清洗後再吃，以免免不慎吃進去落塵。
譚敦慈同時分享2點常見的錯誤洗水果方式：
錯誤1：加鹽巴洗！譚：反而造成農藥滲透
很多人還有洗水果要加鹽巴的觀念，譚敦慈強調：「千萬不要加鹽巴，因為會改變滲透壓，反而會讓農藥跑進蔬果裡而吃進肚。」不僅不要放鹽巴，還有人會慎重的加入「醋」或是「小蘇打」，這些都讓她搖頭。「香港大學有做過研究，加入醋、小蘇打反而會讓酸性或是鹼性的農藥附著上去，難以清潔蔬果裡的農業，適得其反。」
錯誤2：每種水果都用流動的水洗？不用！
基本上多數的水果都只需要清水沖洗後輕刷即可，不用每一種水果都用流動的水清洗。譚敦慈以比較嬌嫩的葡萄、櫻桃來舉例，「葡萄剪下放入水盆後，上方用廚房紙巾蓋著，並用來回手滑動，等於是用搓洗的方式清潔，也能增加接觸面積，讓每顆都能洗到。」此外，葡萄外面的白色粉末是果粉，無毒不必擔心。唯獨需要流動水清洗的水果就是「草莓」，用約莫一根竹筷的水流量，清洗12~15分鐘即可。