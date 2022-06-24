全球唯一 奇美醫建置麻醉AI風險預測系統降低醫病風險

邁入精準醫療年代，需要建構一個以機器學習運算輔助的風險計算系統，為病人的安全把關。 奇美醫學中心麻醉部於 2019 年成立「醫療大數據庫暨人工智慧運算中心」 (AI 中心 ) ，研究將風險評估任務交由人工智慧 (AI) 來輔助完成。人工智慧由機器學習得出，而機器學習仰賴大數據，奇美醫療體系三院區每年約有3萬2千至3萬5千例的麻醉量，10年間就有30萬筆資料，足夠進行機器學習，發展人工智慧醫療。

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「醫療大數據庫暨人工智慧運算中心」 (AI 中心 ) ，由講座教授王志中指導，劉忠峰教授領軍，並結合麻醉部部長陳貞吟、婦幼麻醉科主任褚錦承、麻醉部主治醫師王桂棻，佳里奇美醫院麻醉部主治醫師李育諭，著手研究將這艱難的風險評估任務交由人工智慧 (AI) 來輔助完成。

褚錦承表示，全球每年大約有三億多例的外科手術，根據衛福部統計台灣全年手術量自 2001 年的 165 萬次到 2020 已上升到 212 萬次。另外，世界衛生組織 (WHO) 更預估在未來的 50 年，手術服務量將成長兩倍。手術與麻醉都屬侵襲性醫療處置，具相當程度的風險。影響麻醉的因素非常多，大致可以分成手術相關 ( 如：開心、肺的大手術 ) 、麻醉相關 ( 如：全身或半身麻醉 ) 與疾病相關 ( 如：高血壓、糖尿病、心肺疾病等 ) 。病人的臨床資訊越完整，風險評估越準確，除了有效降低麻醉風險及死亡率，更有助病人或家屬術前的溝通，藉此達到個人化和精準的麻醉風險預測。

▲奇美醫學中心麻醉部婦幼麻醉科主任褚錦承於麻醉訪視門診（圖／奇美醫學中心提供）

褚錦承指出，完善的麻醉前風險評估，可以減少術後的併發症。奇美醫學中心麻醉部運用近 10 年的電子病歷資料庫，擷取出 10,286 位手術病人的術前基本資料，包括性別、年齡、身高、體重、主診斷、手術、麻醉方式與特殊處置，運用醫療大數據進行機器學習技術，預估手術後死亡率與重大不良反應的風險，最後將表現最為優化的模型，建置成為「手術麻醉人工智慧 (AI) 風險程度預測系統」，供麻醉醫師臨床輔助使用，成為醫師的第二大腦，提升醫療品質、降低麻醉風險和死亡率。