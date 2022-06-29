心臟病恐增失智風險？　盤點心臟和大腦之間的關係

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▲ 維持心臟健康，實際上對大腦也有好處。（示意圖／Envato Elements）
心臟病發作增加失智風險？研究人員總結了1971年至2017年間，一共31,377名人員的數據，以分析心臟病發作之後幾年，大腦認知功能的變化。這是一項長期的研究，研究人員持續追蹤參與者的健康狀況，短則五年，長則二十年。
參與者最初參加研究時都身心健康，沒有癡呆症、心臟病。在進行一段日子後，他們將進行第一次認知測試，主要測試三個方面：記憶、執行能力和認知能力。研究證實，雖然心臟病發作後，參與者的認知功能沒有立即發生顯著變化，但在隨後幾年，曾經歷心臟病發作的人，比起完全沒有心臟病的人來説，認知能力下降得更快。
▲ 曾經歷心臟病發作的人，認知能力下降得更快。（示意圖／Envato Elements）
米歇爾進一步説明，「隨著時間的推移，心臟病發作可能損害大腦的健康。體內這些重大變化，通常發生在心臟病發作幾年後。失智症是一個緩慢的、循序漸進的過程，在發病初期卻容易被人們所忽略」。
如何維持大腦和心臟健康？美國羅德島州（Rhode Island）普羅維登斯布朗大學沃倫阿爾珀特醫學院（The Warren Alpert Medical School, Brown University）神經病學系主任凱倫（Karen L. Furie）博士表示，維持大腦和心臟健康的秘訣是控制它們之間共同風險因素，例如改善生活方式、控制血壓等等。
她進一步説明，「隨著年齡增長，認知能力肯定會有所下降。然而深入研究後，我們發現影響心臟健康的相同風險因素，也可能影響大腦健康。心臟病發作後，患者可能出現認知能力下降的症狀，因此醫生既要治療心臟病，同時也要尋找心臟病發作後的失智跡象。我認爲遵循醫療建議、預防心臟病發作，更可以保護大腦的健康」。
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