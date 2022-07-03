史上最簡單命名！小孩姓名只要2筆劃 網讚：不怕罰寫了
取名是一門大學問，對於許多家長而言，都希望替小孩取個好名字，期許他們一路順遂，或是有獨特的紀念含意。中國就有一位學生因為名字太特殊而在學校爆紅，原因竟然是他的姓名只要「2筆畫」！
根據陸媒報導，經常分享親子話題的專欄《育兒理念》，日前就分享一則有趣的案例。一名小學老師每當愈見新生入學時，都會將班上學生名冊貼在筆記本上，以便快速記憶與辨識。而就在某年迎接新生時，這名老師發現有一位同學引起了自己的注意，因為他叫做「乙一」。由於「乙一」連名帶姓只有2筆畫就能完成，簡單得讓人不敢相信，讓老師早已記在心裡，加上父親的姓氏「乙」字本身就十分罕見，因此在還沒開學時，所有人都已經注意到他，也讓他之後在校園裡一夕爆紅。
後來乙一的父親接受訪問時表示，自己從小就是個學霸，但是上國中高中後，漸漸發現不管到哪裡都有人比自己強，職場上也不例外，讓他懷疑是否是自己的姓氏「乙」有問題，因為在甲乙丙丁當中，「乙」就是永遠的「第二名」，因此孩子出生之後，就為他取名「一」，希望他可以脫穎而出成為第一，破除自己長年的「老二魔咒」。
而該名父親也補充，名字簡單有許多好處，像是比別人能更快寫好名字，以便在考試時有更多答題時間，也不容易跟他人「撞名」，因此很容易被人記住。而網友得知後都紛紛笑說：「這個名字在考試的時候幾秒鐘就能寫完」、「罰寫名字100遍都不用怕了」。（編輯：陳珮瑜）