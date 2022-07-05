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D社救南柱赫非霸凌者　老師:只是愛遲到、功課不好的孩子

▲D社出面還南柱赫清白。（圖／tvN）
▲D社出面還南柱赫清白。（圖／tvN）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-05 12:16:02

韓星南柱赫今年憑電視劇《二十五，二十一》人氣三級跳，爆紅卻傳出霸凌同學醜聞，A和B同學出面指控高中受到南柱赫欺負，更爆料他會向坐上同學丟鉛筆、教唆跑腿、打人、要求付遊戲錢等，南柱赫的公司「Management SOOP」否認指控，硬起來提告最初報導的記者、爆料者，今（5日）最強狗仔《Dispatch》（D社）也搜集南柱赫母校20名師生證詞，有老師表示，若要講出南柱赫不好的地方，頂多只是愛睡覺和遲到、功課不太好的孩子，紛紛幫南柱赫洗白。

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▲《Dispatch》訪問南柱赫南柱赫母校師生，還他清白。（圖／Dispatch）
▲《Dispatch》訪問南柱赫母校師生們，還他清白。（圖／Dispatch）
《Dispatch》表示就算收到匿名爆料，也要有查證動作才能報導，他們訪問最初寫南柱赫霸凌新聞的媒體，對方僅說「爆料者說的都是事實」，無法確認其他事項，《Dispatch》試圖聯繫爆料者，最終確認最初報導的媒體「沒有證據，只是陳述」匿名者提供的內容，《Dispatch》說：「本報確認完南柱赫的高中生活後，與受害者案例有很大差異。」

《Dispatch》總計採訪南柱赫的高中同學、班主任等20名相關人士，有同學幫澄清南柱赫非跟不良同學打交道，「大家一起行動就是不良少年的話，那學校生活是要自己一個人過嗎？功課好的人聚在一起、喜歡運動的玩在一起，就是志同道合的朋友，我也是，南柱赫也是」，同學更說，學校體罰嚴格，若真的有人欺負同學被老師知道，消息一定會傳開、鬧大。

▲南柱赫被爆欺負同學長達6年。（圖／tvN）
▲南柱赫被同學爆料是霸凌加害者。（圖／tvN）
A同學表示，南柱赫不會欺負人，他只愛運動跟睡覺、偶爾跟朋友開玩笑，他也因為性格好，就算被挖苦也是笑笑帶過；B同學則說，南柱赫很有正義感，他是在有人吵鬧時，會出聲說「安靜點」的那種學生，假如有人打架，也會出面調解，強調南柱赫絕非「不良份子」。

至於教唆跑腿，同學表示不可能，「我常跟南柱赫去福利社買麵包、沒叫別人幫忙買過」；大家也幫南柱赫澄清，指他不會強制別人對打、付遊戲錢；至於插隊，有人解釋：「因為我們是男生班級，為了快點吃飯難免發生肢體碰撞，這很常發生，就是先排先吃，但若要說插隊甚至是校園暴力...有點太過了，吃飯對男生很重要，但絕對沒有推開別人的事情發生。」

南柱赫的老師也出面表示，指他是積極向上、有正義感的孩子，「他絕對不是欺負別人的人，我以教師的名義發誓，這不能隨便亂說」、「他是我教過帥氣的男學生之一，樂於幫助人，雖然功課不好，但品德跟人品是好的」、「缺點就是很常遲到，他每次被老師罰，都沒有怨言跟反抗，很乖的聽從命令，怎麼可能會是不良少年」。

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