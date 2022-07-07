《正負之間》雙CP人氣竄升！悄現身百人放映會給驚喜
CATCHPLAY原創BL台劇《正負之間》全季12集已於CATCHPLAY+影音平台獨家上架，除了大結局引發粉絲熱烈討論，演員林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰5日合體，驚喜宣布極祕番外篇將於本周上架，並出席晚間在真善美劇院舉辦的特別放映見面會，與滿場觀眾一同搶先全球觀看番外篇。《正負之間》雙CP人氣不斷攀升，一登場立刻受到粉絲熱情歡迎，四位男主角感動齊聲疾呼：「謝謝各位粉絲的支持，《正負之間》一路走來，能夠有你們的陪伴非常開心，你們永遠都是我們進步的最大動力。」
在特別放映見面會中，雙CP在開演前感性謝謝粉絲一路的支持，林上豪說：「謝謝大家今天特地前來參加見面會，看到滿滿的觀眾，我真的很感動！」鄭齊磊幽默表示：「我完全不記得我在番外篇裡面演什麼了？難道是婚禮那一天我喝太醉？」為了滿足現場粉絲的浪漫要求，雙CP演繹的《正負之間》劇中經典浪漫橋段也成為今日活動最高潮，示範親吻、擁抱、磨鼻子與摸頭親密畫面，引起現場粉絲一陣騷動，掌聲尖叫不斷，令全場觀眾沉醉在《正負之間》的粉紅泡泡浪漫氛圍中。
現場粉絲除了是全球首批觀賞《正負之間》番外篇精彩內容的觀眾之外，片尾曲演唱人Amy亦驚喜現身，現場演唱〈正負之間〉片尾曲現場粉絲，最後，在《正負之間》第十二集擔任特別嘉賓的黃雋智、管麟亦到場支持並與雙CP一起和粉絲互動，讓現場觀眾驚喜連連，直呼：「值回票價！」《正負之間》極秘番外篇於今（7）日中午12:00上架，台灣地區獨家在CATCHPLAY+影音平台上架，日本地區將於Rakuten TV、Video Market同步播出，當日13:00亦釋出番外篇幕後花絮。