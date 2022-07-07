突然罹患憂鬱症或行動遲緩 可能是「這種病」所害

20 歲女大生小真 ( 化名 ) 突然發生憂鬱症與學習障礙現象，並出現肢體顫抖、吞嚥困難、運動失調等症狀，醫師檢查發現腦部核磁共振異常，轉至醫學中心求助，經胃腸肝膽科醫師診視後懷疑小真罹患威爾森氏症，隨即安排住院接受醫療團隊與個管師的細心治療，並協同精神科、神經科、眼科、復健科、病理科、小兒科、營養師、藥師與遺傳諮詢中心等部門進行跨團隊共同合作，綜合臨床表現、影像學檢查、血液銅離子、銅藍蛋白與尿液銅排泄檢測，會診眼科確認有無典型銅沉積造成的凱氏環，並進行肝臟切片檢體判讀及特殊染色體基因檢測，確認罹患威爾森氏症。小真開始接受第一線的銅螯合藥物治療與低銅飲食控制。但出現發燒與皮疹等副作用，後改用第二線用藥，服用後副作用的情況有所緩解。治療後追蹤日尿銅排出量時，已從一開始 1,500 多微克逐漸下降到 300 微克的控制範圍。

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奇美醫學中心胃腸肝膽科主治醫師楊畯棋表示，威爾森氏症是一種銅離子代謝異常之遺傳性疾病，屬於體染色體隱性遺傳，病人的父母親通常為無症狀的異常基因攜帶者。人體內在正常情況下由肝臟負責代謝與排泄，發病後造成銅離子的排泄異常，導致過多的銅在體內堆積，造成肝臟、腦部、角膜、腎臟等器官的傷害。嚴重者常演變成肝硬化、癲癇、或嚴重動作障礙疾病。在台灣約有 400 名罹患威爾森氏症的病人， 3 萬人當中就有 1 人得到。

楊畯棋指出，威爾森式症約 5 成病人會以神經學做為初始表現，類似帕金森氏症的動作障礙，甚至發生吞嚥困難或構音障礙等嚴重症狀。另外約有 4 成病人會伴隨憂鬱症或人格改變等精神疾病表現。因此，這些病人可能會在精神科、神經內科、家醫科等科別反覆看診，卻找不出正確原因，浪費了許多時間。及時接受藥物治療與低銅飲食控制，可防止威爾森式症繼續惡化。在藥物治療上，須終身服藥以持續將銅從體內排出。通常病人在使用銅螯合藥物治療後，症狀都能緩解，但若太晚發現，銅在體內堆積過多恐波及全身器官，增加致命危險。為避免體內銅沉積過多，勿食用含銅較高的食物，如巧克力、海鮮、內臟、全穀類、堅果與果乾等及酒精類飲料。