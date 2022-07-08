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軍公教薪資調整惹議！工會批：調幅偏低、薪資審議黑箱

▲全教會曾召開記者會表示，軍公教薪資審議應透明化，政府不應該當「慣老闆」。（資料圖／翻攝自全教總臉書）
▲全教會曾召開記者會表示，軍公教薪資審議應透明化，政府不應該當「慣老闆」。（資料圖／翻攝自全教總臉書）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-08 10:47:24

教育部今（8）日上午召開「112年度軍公教員工待遇調整議題座談會」，邀請9個教育團體與會。全國教師會、全國教師工會總聯合會表示，教育團體多年來，不斷倡議軍公教薪資調整要制度化、透明化，卻僅換來「座談會」，且邀請對象還包括代表雇主管理教師的團體，全教會、全教總質疑座談會目的是要「摸頭」、「分化」，對於政府此舉感到憤怒、拒絕出席。

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全教總指出，軍公教調薪制度化是全教會、全教總努力數年的議題，目的是仿效鄰近的日本、韓國、新加坡等國，讓軍公教薪資參照民間企業的薪資成長調整，並有公務人員協會、全國教師會等專屬公務人員、教師的組織代表參與軍公教薪資審議，使軍公教調薪有制度、透明化。

但台灣政府要求企業要和員工協商薪資，也在基本工資審議上採取制度化、透明化的審議機制，卻對於自己所屬的軍公教在薪資調整上，一貫以黑箱、威權的方式作業，造成軍公教薪資長年處於實質減薪的狀態。

全教總表示，以100年至今的數據來看，基本工資從17880元至25250元，調升了41.22%；民間企業平均薪資從45961元至55792元，調升了21.39%，但軍公教僅在107年調升3%、111年調升4%，總共調升7.12%，遠遠落後民間企業平均薪資的調整，也跟不上物價指數上漲的12.87%。

全教總指出，與全教會多年努力，卻只換得教育部召開一個座談會，而這個座談會邀請的對象還包括僅有數十人的大學院校協會、科技大學校院協會，以及高級中等學校校長協會、中小學校長協會等代表雇主管理教師的團體，讓人不禁懷疑教育部要「摸頭」或「分化」。

全教總表示，教育部本身是雇主身分，屬於行政院的下屬機關，不該代表教師去談薪資調整，全教會、全教總堅持以教師代表身分出席軍公教薪資審議，讓軍公教薪資審議制度化、透明化，並拒絕「被代表」。若教育部對於軍公教薪資審議仍繼續採取威權、黑箱的反民主做法，未來不排除發動大規模抗爭，爭取軍公教薪資審議的制度化、透明化。

高教工會今天也指出，回顧過去20年來我國的經濟成長、政府決算歲入、物價調幅、工業及服務業經常性薪資、軍公教人員薪給等，發現軍公教人員薪給調幅明顯偏低，完全無法跟上我國經濟成長與政府歲入大幅擴張的程度，甚至落後於物價調幅，相對於民間事業單位的工業及服務業經常性薪資漲幅也較低。

高教工會說，換言之，軍公教人員薪給平準物價後是「實質負成長」，而這樣的「實質負成長」是在我國政府歲入及經濟狀況持續攀高的情況下所發生，毫無正當性可言，呼籲政府提出政策，改善20年來「經濟成長成果未合理分配回公私部門受僱者」的問題狀況，並具體處理軍公教人員及一般勞工薪給長期跟不上經濟成長、政府歲入、人均消費漲幅的狀況，擺脫「低薪」、「實質薪給負成長」、「貧富差距惡化」、「經濟成果遭不公平分配」等惡評，朝向公平正義的進步社會環境。

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