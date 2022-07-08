男性私密處癢如何止癢？醫指教正確觀念，別亂洗小心越洗越癢！

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程威銘醫師表示，男性私密處癢黴菌、細菌感染最為常見，像是包皮和龜頭處就容易孳生黴菌、細菌形成發炎，特別是小便沒尿乾淨、包皮包覆、未妥善清潔等更是容易出現。也有許多男性居家僅穿休閒短褲，但又長時間沒洗，又或者洗完澡身體沒擦乾等，這些也容易引起。同樣情況也可能出現其他部位，例如大腿根部，該處也常較為悶熱潮濕，易有黴菌、細菌孳生。而若有香港腳的族群，黴菌也有可能透過間接接觸傳染至陰部。也因不潔原因較為常見，大多數人當下直覺反應是清洗，但若不當的清洗也容易更進一步形成乾癢。
另外，若是癢在陰毛處，也有可能是因為「陰蝨」所引起，此為一種寄生蟲，外觀像皮屑一般細微渺小，主要透過接觸傳染所致，如性行為、不潔的毛巾、衣物、床單等，陰蝨會吸取宿主的血形成傷口，也會引起輕微的過敏反應產生搔癢，類似像蚊子一般。
除此之外，內褲或被當作內褲穿的休閒褲，其質料、染料也是影響要素之一，例如人造纖維、新的但沒洗就穿等情況，皮膚較敏感的族群就容易產生過敏反應。
「對磨症」也是常見原因之一，主要因大腿內側摩擦所引起，在夏季、悶熱時特別容易出現，而肥胖者因大腿較粗較容易形成摩擦，對磨症出現的機率也會相對較高。
男性私密處癢４招助止癢！醫勸別亂洗，小心越洗越癢。
男性私密處發癢時，許多人會覺得是因為不乾淨趕緊洗一下，也有人會以較高溫的水沖洗止癢，又或者當下以抓癢的方式試圖緩解，對此程威銘醫師表示，不論是用何種方式，發癢的當下代表著該處已正在發炎，應避免在繼續刺激使得發炎情況加劇，因此用沐浴乳清洗、高溫沖洗、抓癢、亂擦藥物等都不適合，特別是沐浴乳、熱水更容易將保護表皮的油脂沖刷掉，進一步形成乾癢，使得原本的原因未改善，又再添加新的發癢因素。
建議當下可適當的以中性的沐浴乳清洗一次，嘗試作適度的清潔，但避免過度，止癢最佳的方式還是以冰敷止癢為主，也可以嘗試使用凡士林等成分單純的油脂，降低因乾癢造成的不適，不過常被當作萬用藥膏的小護士在此就較不建議，薄荷成分對敏感的私密處而言較為刺激，若要自行擦藥建議至少先到藥局詢問藥師，選擇陰部搔癢相關的乳膏。
上述這些簡單的方式都無法止癢，最好的方式自然還是盡早尋求泌尿科、皮膚科等相關科別的醫師協助，以了解搔癢的確切原因，對症下藥。而若是出現紅、腫、熱、痛，或出現較嚴重的破皮、潰瘍等症狀，已不單單只是一般的搔癢，就得盡速就醫，因為恐怕已形成更嚴重的感染。雖然機率不高，但該處的筋膜是一體的，若感染嚴重進入到筋膜，是有可能形成「壞死性筋膜炎」的，糖尿病等免疫系統不佳者得需留意，若症狀不尋常就別再拖。
日常防範男性私密處癢，醫：清潔時盡量避免肥皂。
男性防範私密處癢，程威銘醫師建議可選擇寬鬆、透氣、通風的材質內褲及褲子，或只穿個短褲，但新買的要先洗再穿，並也需時時更洗。洗完澡也要先擦乾身體再穿內褲、居家褲。另外，也可以適度修剪陰毛，但避免修剪過短或全部剃掉，以免造成刺激。洗澡清潔時建議使用中性的清潔用品，像是肥皂多為強鹼，對該處的皮膚也是一種刺激較為不宜。若有香港腳的民眾，也應積極治療，減少自己傳染給自己的機會。若情況允許，不穿內褲其實也是一種很好的天然保養方式，透風又舒適。保持生活衛生習慣，更有助減少陰部搔癢的機會。
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