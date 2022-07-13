改善基隆醫療品質　謝國樑：重點醫院增設兒童專科門診

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謝國樑提到，自己也是為人父親，更經常帶著孩子進行不同程度的診斷及醫療。目前基隆市的小兒科診所是基隆孩子第一線最重要的照顧者，也為孩子們的健康照護有著重要的貢獻，但當孩子們罹患特殊疾病以致一般小兒科無法診斷及治療時，基隆將需要更進一步的兒童專科門診。
例如兒童感染科、兒童心臟外科、血液腫瘤科、基因醫學科等及其他重要的兒童專業科別，讓孩子們與家長能夠就近看診，不需要奔波雙北才能接受這些專業科目的診斷。
謝國樑說，相信許多孩子家長與小愛爸爸都曾經有過相同的感受，一個家長在帶孩子看診時的心情原本就是陰晴不定，在前往雙北就醫舟車勞頓的過程中，如再加上孩子的健康是有疑慮時，真的會讓家長增加很多的失落感，甚至會產生快要放棄的想法。
假使未來基隆能夠在家長迫切需要專業醫療的時刻，提供具有兒童專業的醫生固定到基隆來進行為這些孩子進行診療，就能讓這些家長在無助與難過中有了一份的安慰與援助，這是謝國樑身為當事人、身為父親的一個切身感受。
因此謝國樑主張推動「基隆重點醫院設立兒童門診專科」，採取每週定期設置門診的方式，邀請雙北著名的兒童醫學專家每週固定來為基隆的孩子看診、判別，讓這些孩子在後續治療中能夠得到更專業的幫助，讓家長們在徬徨與無助下能有一個依靠。
謝國樑強調，提升孩子的看診與醫療品質，是自己未來擔任基隆市長的目標，讓基隆的父母不必因為孩童醫療問題舟車勞頓，是自己未來擔任基隆市長的責任，讓基隆醫療改變邁開第一步，才能有效改善並提升基隆的醫療品質，一起做為基隆兒童堅強的後盾。