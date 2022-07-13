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詹姆斯韋伯太空望遠鏡揭星雲奇觀　NASA再曝宇宙絕美影像

▲美國國家航空暨太空總署釋出的詹姆斯韋伯太空望遠鏡次批影像，包括「船底座星雲」一個名為NGC 3324恆星形成區域中的「山脈」和「山谷」，這座「宇宙懸崖」距離地球7600光年。（圖／取自facebook.com/NASAGoddard）
▲美國國家航空暨太空總署釋出的詹姆斯韋伯太空望遠鏡次批影像，包括「船底座星雲」一個名為NGC 3324恆星形成區域中的「山脈」和「山谷」，這座「宇宙懸崖」距離地球7600光年。（圖／取自facebook.com/NASAGoddard）

中央社

2022-07-13 16:09:44

（中央社美國NASA哥達德太空飛行中心12日綜合外電報導）分子雲中的宇宙懸崖、五重星系群彼此牽制大跳天空之舞，這是美國國家航空暨太空總署（NASA）今天釋出的詹姆斯韋伯太空望遠鏡次批影像，宣告天文學新紀元。

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法新社報導，NASA署長尼爾森（Bill Nelson）說：「每張影像都是新的發現。」他說：「每一張都給了人類看看過去從未見過的宇宙樣貌。」

▲韋伯太空望遠鏡揭露了「史蒂芬五重星系群」的5個星系有4個過去反覆近距離接觸，讓人一窺宇宙最初早期星系組成的方式。（圖／取自facebook.com/NASAGoddard）
▲韋伯太空望遠鏡揭露了「史蒂芬五重星系群」的5個星系有4個過去反覆近距離接觸，讓人一窺宇宙最初早期星系組成的方式。（圖／取自facebook.com/NASAGoddard）
哥達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）於美東時間上午10時30分起所釋出的一張張全新影像，讓斥資100億美元開發的韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）能耐一覽無遺。韋伯太空望遠鏡利用紅外線相機，以前所未有的清晰度深入觀測宇宙。

諾貝爾物理學獎得主、韋伯計畫共同創始人馬瑟爾（John Mather）告訴法新社，這些影像「迷人且充滿著美好的探索和科學，含有許多我們未知的事物」。

昨天，韋伯太空望遠鏡展示迄今最清晰的早期宇宙影像，當中有著數以千計、可追溯到130多億年前的星系。

而今天釋出的全新一批影像中，包括「船底座星雲」（Carina Nebula）一個名為NGC 3324恆星形成區域中的「山脈」和「山谷」，這座「宇宙懸崖」距離地球7600光年。

▲韋伯太空望遠鏡捕捉到歷來「早期宇宙最深處、最清晰的紅外線影像」，可追溯到138億年前。（圖／取自facebook.com/NASAGoddard）
▲韋伯太空望遠鏡捕捉到歷來「早期宇宙最深處、最清晰的紅外線影像」，可追溯到138億年前。（圖／取自facebook.com/NASAGoddard）
韋伯太空望遠鏡同時揭露了「史蒂芬五重星系群」（Stephan's Quintet）過去從未見過的細節。這個星系群的5個星系有4個過去反覆近距離接觸，讓人一窺宇宙最初早期星系組成的方式。

星系群的中心有個稱為「活躍星系核」的黑洞，馬瑟爾解釋說：「這意味有物質正在流進去，被高溫烹煮，且當中有一部分會被回吐出來。」

研究這個黑洞，將讓科學家們進一步了解我們自己銀河系中心名為人馬座A*（Sagittarius A*）的區域。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110713

▲美國國家航空暨太空總署13日釋出的詹姆斯韋伯太空望遠鏡次批影像，包括2000光年之外，環繞一顆白矮星的南環狀星雲。（圖／取自facebook.com/NASAGoddard）
▲美國國家航空暨太空總署13日釋出的詹姆斯韋伯太空望遠鏡次批影像，包括2000光年之外，環繞一顆白矮星的南環狀星雲。（圖／取自facebook.com/NASAGoddard）

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