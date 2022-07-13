巷仔內／3大學學雜費調漲　反映出高教核心政策問題

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有關大專校院學雜費政策沿革，在87學年度之前，大學學雜費收費標準是由政府統一制定，88學年度推動「彈性調整學雜費方案」，讓各校可依據學校經營的情況向教育部申請學雜費調整，同時教育部持續縮減對大專院校的經費補助，民國93年，有高達53所學校調漲學費。
97年6月13日教育部依據「大學法」、「私立學校法」及「專科學校法」訂定發布「專科以上學校學雜費收取辦法」，明定學雜費收取、調整的實施細則，將學雜費政策法制化，但各界仍針對學雜費是否調漲、調幅等，有所爭議。
教育部一度於102年拋出「常態性大專學雜費調整方案」，並以經濟復甦為由，解凍學雜費調漲，再度引起反漲爭議，該方案未能取得社會信任。
自學雜費政策法制化以來，除第1年（97學年度）有8所學校經教育部審議且核定調漲學雜費外；98至102學年度間，因經濟不景氣，教育部「呼籲」、「勸說」、「鼓勵」學校凍漲學雜費以共體時艱；103學年度以後，教育部雖稱回歸「學雜費收費辦法」審議，但在嚴格審議機制限制下，大學學雜費實際上「以不漲為常態、調整為例外」，僅103學年度有8所、104學年度有9所、105學年度有2所及107學年度有2所學校獲教育部同意調漲外，我國約有135所大專校院，近10年均未調整學雜費。
世新、中原及實踐3所大學於107年5月底向教育部提出申請調整107學年度學士班學雜費，未獲教育部審議通過，3校不服審議結果，提起訴願及行政訴訟，為高等教育史上頭一遭。
法院認為教育部否決理由不明確，且未給3校補充說明的機會，導致3間私校的調整幅度都是0，有裁量怠惰之虞，經台北高等行政法院於110年6月30日決判3校勝訴，並要求教育部應依判決見解，考量各校情形後裁准基本調幅，教育部於昨（13）日核復中原大學111學年度學雜費調整幅度為1.25%、實踐大學為1.25%、世新大學為0.75%。
針對少子化衝擊高教，私校協進會與私立科大協進會呼籲，要求政府應「公立大學同步減招」與「放寬學費管制」，讓各校能依所需調漲學費，才能維護辦學品質。私立科大協進會理事長唐彥博表示，教育部應設立新的公式，將學雜費比照油價浮動機制，才能真正有助於大學校務發展。
不只私校，連國立大學校院協會也表示，「不合理低學費慢性扼殺高等教育」，希望合理調漲學雜費，未來教育部依照物價指數等計算公告調幅上限後，應由各校自主提報調整方案，教育部僅審認是否符合指標條件，並建議國立大學校院成立「平準基金」，各校調整學雜費提撥一定比率照顧弱勢生。
但高教工會卻怒斥，在總統蔡英文於2012年提出的「十年政綱」來看，高教政策應逐漸走向「提高公共化程度」以及「調整公私校學生比例」，如今政策未落實，台灣高教過度私有化，導致中下階層家庭的孩子被迫選擇私校、家庭難以負擔教育成本，呼籲學雜費問題應回歸教育政策，政府應擴大對公私立學校的補助，減輕各校對學雜費的依賴。
在物價齊漲、教育部補助經費逐年減少的情形看來，大學調漲學費實為不得不的選擇，但現行學雜費調整公式未能反映學校、學生與家長期待，應重新建構合理的學雜費調整公式。
學雜費調整爭議，顯現出我國高教政策核心問題，究竟我國高教應走向「公共化」或「市場化」，要課以大學更多的公共責任，還是放手讓大學更自由，教育團體意見分歧，需要政府正視、重新盤點高教資源，做出政策決定。