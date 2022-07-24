全台5大潛水景點！墾丁只排第2 冠軍大批海龜陪游泳美呆
夏天這麼熱，這幾天動輒逼近攝氏40度高溫，要不是待在家吹冷氣，就是去海邊泡水消暑，這幾年國內潛水風氣越來越夯，但你知道最熱門的潛水景點有哪些嗎？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年內「潛水區域」話題的網路聲量，找出五大熱門潛水區域，排名第一是可以看到大批海龜徜徉的「小琉球」，其次依序為墾丁與綠島，看完這篇還不趕緊收拾出門潛水去！
在全台熱門Top 5潛水區域網路聲量排行中，小琉球高居第一位，很多人離開台灣本島到離島去享受悠閒假日，小琉球位置不遠交通也算方便，加上海中有大批海龜，相當受到網友青睞！「美人洞海龜超多，有夠壯觀！」、「如果水性好，可以挑戰花瓶岩那邊，簡直海龜看到飽」。不過海龜屬於保育類動物，海巡署特別提醒大家，潛水遊玩用看的就好，千萬別動手亂摸，否則可是會吃上罰單。而排名第二的墾丁，老牌潛水景點後壁湖與萬里桐也深受網友歡迎，在網路聲量上僅次於小琉球，也是台灣本島唯一上榜的景點。
位於台東東外海的「綠島」、「蘭嶼」，也是許多潛水愛好者的口袋名單之一，這次調查分別名列第三及第五。其中綠島有世界最深的海底郵筒，因此有許多遊客慕名前來，就有網友說「超酷的體驗，回家就收到來自海底的信」、「郵筒邊的豆丁海馬超可愛的」等等。而說到蘭嶼潛水，則是有個不可錯過的世界級潛點「八代灣沈船」，1983年的貨輪沈沒於八代灣，到如今已長滿珊瑚礁，造就了著名的沈船景觀，吸引許多潛客朝聖。
而澎湖的「南方四島」則是近幾年受到許多關注的潛水區域，由於環境獨立罕有人煙的緣故，水域都維持著天然原始的樣貌，其中紫色鹿角珊瑚礁所形成美景，成為許多網友嚮往的景點，紛紛表示「從船上就能看到了，水超清澈的」、「紫色一片好像童話故事喔」。