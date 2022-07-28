COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

9月班班有網路、生生用平板　政院：達公平教育目標

▲行政院推動「班班有網路、生生用平板」政策，預計9月開始同步讓全國師生使用。（圖／行政院提供）
▲行政院推動「班班有網路、生生用平板」政策，預計9月開始同步讓全國師生使用。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-07-28 12:51:36

行政院推動「班班有網路、生生用平板」政策，預計9月開始同步讓全國師生使用。行政院長蘇貞昌今（28）日在院會中指出，以偏鄉學校數位優先為原則，達到公平教育的目標，讓偏鄉孩子學得一樣快、見的世界一樣大。

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育部指出，自2022年起連續4年投入總預算達200億元推動「班班有網路 生生用平板」政策，用於「充實數位學習內容」、「行動載具與網路提升」及「教育大數據分析」，擴充數位教學與學習軟硬體、班級無線網路環境及教師培訓增能等。

蘇貞昌說，10多年前過去政府曾投入2個70億元，建制中小學電腦教室、更新電腦設備；為了迎頭趕上社會學習趨勢，現在政府一舉投入350億元，包括2017年起政府透過前瞻建設購入150億元，為數位學習環境奠定基礎。

蘇貞昌表示，全國中、小學校園高速網路已100％完成，還有6萬多間備有大螢幕的智慧學習教室。去年11月在院會提出「班班有網路、生生又平板」，中央全額出資完成各教室無線網路，並購置61萬台學習載具，尤其提供偏鄉學生一人一平板。

蘇貞昌說，此方案採取中央統一招標、縣市自行選購，省去地方政府學校發包困擾，短短9個月時間，讓學習載具能夠到校；同時明定，載具故障要期限內修好，修不好要提供備品。另外22縣市也成立數位學習辦公室，入校輔導數位教學事宜。

教育部長潘文忠說，不只是教室的設施設備改變，學生學習從平面變立體，以前是學習單，透過這樣輔助變成立體，讓孩子知道整體改變，另外從靜態到動態。

潘文忠舉例，過去昆蟲教學單元時，從一個月前開始要養蠶寶寶，要慢慢用桑葉等最後成蟲，很多孩子在一個月養殖過程是很片段，甚至最後無疾而終，透過平板、軟體，可以觀察得更細微。

至於一般地區學校，潘文忠說，會菜取6班配一班、第7班又會配1整套。目前有30％學校老師接受數位學習，年底會達46％，2024年所有中、小學老師都會接受訓練，未來若學校有更多老師嫻熟此方式，也會有獎勵措施，增加平板配置。

班班有網路、生生用平板！教育部補助中小學61萬台載具

防不適任教育人員！教育部修法　有性侵、貪汙就解職

教育部引進美籍助理到國中小教學　營造沉浸式英語環境

教育部補助改善偏鄉宿舍　提升偏鄉教師住宿品質

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
77.53%22.47%
2022-07-20-2022-08-01
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀