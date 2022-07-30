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祈堂老街緬懷金瓜石銀座
金瓜石富含大量金屬礦物，風化後的銅、鐵離子融入水中形成氫氧化鐵和硫化鐵等物質，隨著充沛的水源從地底奔湧流出，吸附泥沙帶著黃褐色懸浮物，將沿途所經之處岩石皆染上金黃，形成著名的黃金瀑布和陰陽海奇景。
儘管金瓜石與九份不再產礦，但畢竟採礦規模龐大，留下的遺跡和採礦文化，至今仍是水湳洞、金瓜石與九份最豐富的資產，祈堂老街是日治時期礦工生活的聚落和商業中心，依著山勢而建，曾有「金瓜石銀座」之稱，也是金瓜石較有商業活動的老街，幾家老屋咖啡館維繫著懷舊氣氛，還保有著山中小城原來的面貌。
水湳洞黃金瀑布附近的「關於咖啡」(About cafe)，提供烤牛肋條、義大利麵等無國界料理，還有自家烘培的手沖咖啡，提拉米蘇也頗具水準，廢棄老屋改裝的咖啡屋，老闆曾請音樂製作人出版一張「關於咖啡」的音樂繪本。咖啡館後露台可以看到十三層遺址和黃金瀑布。
穿過古道探十三層遺址
昔日為了將洗鍊礦石所需的用水從水源地引到洗煉場儲水塔，利用高低落差在山間修築許多水道輸送水源，在山尖古道經內、外九份溪搭建了圓拱的水圳橋，到金福宮下方還有一段從巨石中闢開的水管路，石縫僅容一人通過，如今被戲稱為「摸乳巷」。而被稱為「十三層遺址」的選煉廠，夜間在斷垣殘壁打上璀燦的燈光，夜景固定點燈時間：18:00-21:00，彷彿重現黃金山城的壯闊繁華，更不容錯過，水湳洞停車場仰望或長仁社區觀景亭是最佳觀賞位置。
基隆火山群在東北角海岸造成的特殊地理環境，豐富礦產帶動經濟繁榮外，高聳起伏的地形，造就許多奇特景觀，像是連在台北市都可以遠眺的茶壺山，是東北角「黃金十稜」中的黃金三稜，短程有挑戰性的健行，山頂展望絕佳，有時雲霧繚繞時彷若仙境。
景點資訊
新山尖古道水圳橋
地址：新北市瑞芳區山尖路（入口在瓜山國小旁金福宮）
祈堂老街
地址：新北市瑞芳區祈堂路（定位可設於勸濟堂停車場）
關於咖啡About Café pasta
地址：新北市瑞芳區明里路99號
電話：0983-138-555
FB：寬哥的關於咖啡
電話：11:30-15:00、17:00-20:00
消費：餐點120-380元
這篇文章 新北景點｜黃金山城穿街走巷尋訪往日風華 賞天空之城穿越時空絕美夜景 最早出現於 行遍天下旅遊網