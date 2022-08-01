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特企／《女鬼橋 開魂路》觸鬼月禁忌！探索校園靈異傳說

▲《女鬼橋 開魂路》預定在鬼月期間8月25日於STEAM平台上架。（圖／品牌提供）
▲《女鬼橋 開魂路》預定在鬼月期間8月25日於STEAM平台上架。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-08-01 16:02:46

大宇資訊2022年度恐怖類遊戲新作《女鬼橋 開魂路》，預定在鬼月期間8月25日於STEAM平台上架，遊戲結合隱蔽式躲藏與解謎要素，共4個章節，遊玩時數約4-6小時，目前官方公佈遊戲普通版售價為299元。

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適逢鬼門開，各地鬼故事傳說再度成為討論話題。《女鬼橋 開魂路》的故事劇情，正由知名校園靈異傳說，同時也是2020年Netflix最多海外觀看的人氣電影《女鬼橋》改編而成。傳聞東湖大學校內的景觀橋，曾有一名女學生因戀人失約憤而投湖自盡，從此化身怨鬼在橋上徘徊，要是觸犯禁忌被女鬼盯上，恐將難以脫身？

挑戰駭人靈異傳聞　搞笑元素點綴

遊戲以電影劇情作基礎改編，講述六名東湖大學學生籌備試膽大會，在過程中挑戰禁忌恐怖傳聞的故事。除了還原電影中的經典橋段，更新增兩名角色豐富劇情內容，補充電影未交待的細節，玩家也將在遊戲過程中操控六位主要角色，從不同角度體驗這樁駭人靈異傳聞。

延續電影基調，研發團隊表示遊戲內不只有劇情結合搞笑元素，以輕鬆有趣的方式呈現，在探索過程也精心設計諸多讓人會心一笑的彩蛋，遊戲過程中時而搞笑時而恐怖，不論是輕恐怖或資深恐怖玩家都可享受其中。

寫實校園傳說不只一樁　氣氛營造弔詭離奇

除了改編知名女鬼橋傳說，遊戲亦加入其他取材自東湖大學原型學校的真實校園傳說，例如深夜湖邊出現的詭異黃衣釣客、寄宿在販賣機上的鬼學長。此外也以各地流行的恐怖故事為藍本改編，像是穿著紅色高跟鞋墜樓的紅鞋女孩，詭異移動的不詳素體人偶等，為遊戲增添更多懸疑與恐怖色彩。

破解重重謎題　蒐集線索解開完整結局

玩家除了需解開謎題，拼湊線索還原事件真相外，更有豐富多元的探索物等待玩家親自探索蒐集，將有機會解開完整結局。

想解開更多不為人知的女鬼橋背後秘密，立即試玩或加入Steam願望清單：https://store.steampowered.com/app/1611430/_/?l=tchinese

《女鬼橋 開魂路》試玩版：Steam - 女鬼橋 開魂路 (steampowered.com)：https://store.steampowered.com/app/1611430/
《女鬼橋 開魂路》最新預告影片：https://www.youtube.com/watch?v=PLJDn3n0wdo&t=7s
《女鬼橋 開魂路》FB粉絲團：https://www.facebook.com/TbcRts/

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