特企／《女鬼橋 開魂路》觸鬼月禁忌！探索校園靈異傳說

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挑戰駭人靈異傳聞 搞笑元素點綴
遊戲以電影劇情作基礎改編，講述六名東湖大學學生籌備試膽大會，在過程中挑戰禁忌恐怖傳聞的故事。除了還原電影中的經典橋段，更新增兩名角色豐富劇情內容，補充電影未交待的細節，玩家也將在遊戲過程中操控六位主要角色，從不同角度體驗這樁駭人靈異傳聞。
延續電影基調，研發團隊表示遊戲內不只有劇情結合搞笑元素，以輕鬆有趣的方式呈現，在探索過程也精心設計諸多讓人會心一笑的彩蛋，遊戲過程中時而搞笑時而恐怖，不論是輕恐怖或資深恐怖玩家都可享受其中。
寫實校園傳說不只一樁 氣氛營造弔詭離奇
除了改編知名女鬼橋傳說，遊戲亦加入其他取材自東湖大學原型學校的真實校園傳說，例如深夜湖邊出現的詭異黃衣釣客、寄宿在販賣機上的鬼學長。此外也以各地流行的恐怖故事為藍本改編，像是穿著紅色高跟鞋墜樓的紅鞋女孩，詭異移動的不詳素體人偶等，為遊戲增添更多懸疑與恐怖色彩。
破解重重謎題 蒐集線索解開完整結局
玩家除了需解開謎題，拼湊線索還原事件真相外，更有豐富多元的探索物等待玩家親自探索蒐集，將有機會解開完整結局。
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