裴洛西落地釀台海危機？美中台「角力25年」或能低調收尾

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回顧裴洛西逾60年政治生涯，她不僅對川普提起彈劾案，也曾在天安門拉橫額抗議六四，最後被強制驅逐出境，屢次觸及中國紅線，凸顯她對於堅持的信念所做出的行為與決定大有勢在必行的趨勢。
如今她與拜登同為民主黨員的身分下，與過往卸任官員或在野黨官員訪台象徵意義完全不同，帶有「強烈官方色彩」，在北京看來美方更像是「白宮扮白臉、國會扮黑臉」一搭一唱，美國國防部軍媒《星條旗報》則對此提醒，「我們正處於夢遊般地陷入第四次台海危機的危險之中」。
事實上早在25年前，柯林頓時期的共和黨籍議長金瑞契（Newt Gingrich）就曾出訪台灣，但當時這個氛圍和三十年前、四十年前是不一樣的；首先，若要說到美國對台灣的承認，必須得追溯至李登輝訪美的源頭，1995年5月22日，時任美國總統柯林頓決定允許時任中華民國總統李登輝於當年6月訪美參加康奈爾大學的畢業典禮，並將此行列為「非官方的私人訪問」，打破了將近17年未有中華民國最高層官員訪美的慣例，觸動北京政府不滿，解放軍開始大動作在台海舉行武力威懾台灣的軍事演習，美國則緊急調動兩個航母戰鬥群進入台灣海峽，這場1996年台海危機原先是中共為了阻止李登輝再度連任，但反而導致更多選民轉向支持李登輝導致順利連任，加上綜合國力與軍力方面皆不敵美方，可說台海危機最後都以中國失敗收場。
共和黨籍議長金瑞契（Newt Gingrich）則在隔年（1997）出訪台灣，英國《衛報》指出，當時北京雖表達些許不滿，但反應並沒有像李登輝訪美或如今的裴洛西訪台如此激烈，主因是在當時美、中、台經歷台海飛彈危機後都希望修復彼此關係，金瑞契先是到北京會面當時的中國國家主席江澤民後才訪台，中國重視的「主次順序」上就先過了關。
再者，金瑞契訪台前主張將撤除對中制裁、恢復與中國政經發展關係，要知道當時歐美各國對於「六四事件」強力抨擊與抵制的態度才正有好轉，加上當年的7月1日是「香港回歸」之日，為了呈現舉國歡騰、與國際重新接軌的氣象，北京態度自然願意放軟，對於金瑞契訪台「睜一隻眼閉一隻眼」。
如今「中美新冷戰」不僅在經濟、軍事與地緣政治上壁壘分明，中國在台灣問題上的外交立場也逐念顯得更堅定，揚言捍衛主權所使的手段也更強硬；對中國來說，裴洛西本人就是個「麻煩製造者」，加上訪台前連拜個碼頭也沒有，倘若訪台消息屬實、班機果然落地，那她對中國—尤其是亟欲爭取連任的習近平—來說就是個轉移國內經濟發展緊縮、防疫清零下的苦悶等注意力的頭號敵人，重頭戲還是在北戴河會與中共20大連任；對台灣來說，裴洛西的造訪則是承認了台灣在印太區域的「老大哥」還是很罩，尤其在美國加強半導體產業鏈的政策下，更是警告中國「台灣碰不得」。
按照目前情勢推斷，裴洛西應該會快速拜會我方政府高層後回到公開行程，與台灣不敲鑼打鼓的低調態度一同化解中國火氣，美軍戰備則留下以防中國「報復」，如此一來便能以最大效率和最低風險完成她的任務。