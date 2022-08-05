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助攻無人機產業　民航局設檢驗辦公室插旗嘉義

▲為協助無人機產業發展，交通部民用航空局今（5）日表示，將於嘉義縣設置「無人機檢驗辦公室」，進駐辦理檢驗業務並提供法規諮詢服務。（示意圖／NOWnews資料照）
▲為協助無人機產業發展，交通部民用航空局今（5）日表示，將於嘉義縣設置「無人機檢驗辦公室」，進駐辦理檢驗業務並提供法規諮詢服務。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-05 15:14:49

為協助無人機產業發展，交通部民用航空局今（5）日表示，將於嘉義縣設置「無人機檢驗辦公室」，進駐辦理檢驗業務並提供法規諮詢服務。辦公室將於13日與嘉義縣「亞洲無人機AI創新應用研發中心」共同揭牌。

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無人機在運用領域越來越廣泛，技術也不斷提升，國內產業界近年也積極投入無人機研發與運用，政府目前積極推動我國無人機發展，從無人機相關硬體、軟體到各種應用服務，盤點資源以滿足各項相關商業應用。民航法遙控無人機專章規定，25公斤以上之無人機因為系統複雜，對於飛航安全、地面人員或建築物安全有較大風險，因此「遙控無人機管理規則」第15條規定應執行檢驗，以確保無人機設計、製造與性能符合檢驗基準。近期民航局已完成物流無人機檢驗工作，協助推動無人機偏鄉物流專案。

民航局表示，已發布民航通告AC107-002「遙控無人機檢驗程序申請指南」，包括無人飛機、無人直昇機、無人多旋翼機及複合式無人機等各類型無人機檢驗基準，例如機體負載測試、動力輸出、裝備可靠度、飛控穩定性、遙控通訊品質、整機耐久測試等。民航局強調，檢驗目的是為提升無人機的使用安全，確認無人機的設計符合國際規範，以利產業發展並開拓國際市場。

民航局指出，過去無人機廠商向民航局申請檢驗後，常有測試驗證場地尋覓不易等困擾；嘉義縣亞創中心成立後，民航局配合成立「無人機檢驗辦公室」，可在地提供全方位檢驗協助，解決業者迫切需求。

此外，載貨、物流、系統複雜之150公斤以上大型無人機檢驗標準，目前國際間尚未有一致的檢驗基準，民航局表示，將持續參與國際間無人機相關檢驗標準制定會議，建置我國150公斤以上大型無人機檢驗標準，使無人機產業發展能與國際接軌。

有關未來檢驗業務之執行，民航局表示，因涉及性能、結構、飛行控制、通訊鏈路、電動馬達及新能源等專業領域，將結合中科院以及國內現有檢測實驗室及工業驗證資源，擴大遙控無人機製造與應用整體效能。「無人機檢驗辦公室」成立後，將能連結研發、測試與檢驗等工作，協助嘉義縣發展為台灣無人機產業重要基地。


 

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