他飛澎湖「下機竟在柬埔寨」！新詐騙手法曝 5國是禁區
日前美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）6日發出公告，表示不再受理8月3日起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人，讓柬埔寨「詐騙淘金」話題再引起關注。該組織成員SAMMY近日登上節目《驚爆新聞線》就公開這些詐騙的新手法，表示詐騙集團會要求受害者招攬身邊朋友，去當地幫傭、做水電、甚至當AV男優等等，曾經有民眾以為要去澎湖做水電，結果下飛機卻發現人已經被送到柬埔寨。
全球反詐騙組織在臉書分享該節目片段提到「詐騙百百種，萬本不離宗，說是新的型態嗎？其實也就是一再的重新包裝，人口販運只是眼下的果而已，他的因是在於難抓，而且在某些國家罪責很低，甚至豢養放任，所以昨天搞博弈、今天搞詐騙、現在又有直接綁票勒贖的趨勢，抓不勝抓、防不勝防」。
全球反詐騙組織提到「目前流行的是貸款詐騙， FB廣告幫助你借款，然後跟你說飛一趟泰國對保利率才低，人就被綁走；再不然就是民間借款甚至銀行債權轉賣到最後，還不出來的人他跟你說包食宿，海外打工還債，做代課客服或者博弈，人也被綁走了！」
「而最常見的就是朋友騙朋友」全球反詐騙組織說「不管基於什麼原因，詐騙集團會提供腳本要你講出各種不同的說法，把你朋友拐去當地『幫傭、水電、甚至還有當AV男優的』， 教育程度不高警覺性不夠或過於相信朋友的民眾，很容易就被騙走了！」
全球反詐騙組織舉例「我們曾經接過一個案例就是以為要去澎湖做水電，機票全英文看不懂，人一下飛機已經到了柬埔寨，所以各位觀眾現階段只要記住一個原則就夠，那就是不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜，不要去就對了！救出來的人遠比受困的人少，預防勝於治療！」（編輯：張嘉哲）