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他飛澎湖「下機竟在柬埔寨」！新詐騙手法曝　5國是禁區

▲柬埔寨詐騙集團擅長以高薪、海外工作和工作福利誘騙受害者前往。（圖／航空警察局提供）
▲柬埔寨詐騙集團擅長以高薪、海外工作和工作福利誘騙受害者前往。（圖／航空警察局提供）

編輯中心/綜合報導

2022-08-09 07:30:29

日前美國非營利組織「全球反詐騙組織」（GASO）6日發出公告，表示不再受理8月3日起前往柬埔寨的台灣跟馬來西亞人，讓柬埔寨「詐騙淘金」話題再引起關注。該組織成員SAMMY近日登上節目《驚爆新聞線》就公開這些詐騙的新手法，表示詐騙集團會要求受害者招攬身邊朋友，去當地幫傭、做水電、甚至當AV男優等等，曾經有民眾以為要去澎湖做水電，結果下飛機卻發現人已經被送到柬埔寨。

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全球反詐騙組織在臉書分享該節目片段提到「詐騙百百種，萬本不離宗，說是新的型態嗎？其實也就是一再的重新包裝，人口販運只是眼下的果而已，他的因是在於難抓，而且在某些國家罪責很低，甚至豢養放任，所以昨天搞博弈、今天搞詐騙、現在又有直接綁票勒贖的趨勢，抓不勝抓、防不勝防」。

▲有不少人嚮往外國打工，但近年卻傳出有不少台灣人被騙至柬埔寨等東南亞國家，被迫當詐騙集團或人口販售。（示意圖／翻攝Pexels）
▲有不少人嚮往外國打工，但近年卻傳出有不少台灣人被騙至柬埔寨等東南亞國家，被迫當詐騙集團或人口販售。（示意圖／翻攝Pexels）
全球反詐騙組織提到「目前流行的是貸款詐騙， FB廣告幫助你借款，然後跟你說飛一趟泰國對保利率才低，人就被綁走；再不然就是民間借款甚至銀行債權轉賣到最後，還不出來的人他跟你說包食宿，海外打工還債，做代課客服或者博弈，人也被綁走了！」

「而最常見的就是朋友騙朋友」全球反詐騙組織說「不管基於什麼原因，詐騙集團會提供腳本要你講出各種不同的說法，把你朋友拐去當地『幫傭、水電、甚至還有當AV男優的』， 教育程度不高警覺性不夠或過於相信朋友的民眾，很容易就被騙走了！

全球反詐騙組織舉例「我們曾經接過一個案例就是以為要去澎湖做水電，機票全英文看不懂，人一下飛機已經到了柬埔寨，所以各位觀眾現階段只要記住一個原則就夠，那就是不管什麼工作機會，只要在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜，不要去就對了！救出來的人遠比受困的人少，預防勝於治療！」（編輯：張嘉哲）

▲俄羅斯面臨西方金融制裁，不少俄國富豪趕忙帶著資金前往阿拉伯聯合大公國避難。圖為杜拜。（圖／美聯社／達志影像）
▲不只柬埔寨！全球反詐騙組織規勸民眾，只要是在緬甸、泰國、柬埔寨、寮國、杜拜五個國家的海外工作不要去就對了！（圖為杜拜／美聯社／達志影像）

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