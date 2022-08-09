新型放射性同位素治療 高屏攝護腺癌患者福音

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義大醫院泌尿科教授林嘉祥醫師表示，目前臨床上攝護腺癌共分四期，若腫瘤細胞還侷限在攝護腺被膜內，通常都還停留在第一、二期，且大部分不會有症狀。但如果腫瘤侵犯到儲精囊或攝護腺包膜，但仍未轉移就屬於第三期；倘若轉移到其他器官就算是第四期。攝護腺癌最容易轉移的部位除了淋巴腺外，另一個就是骨骼，也就是俗稱「骨轉移」，容易造成患者背部疼痛難耐，嚴重恐造成下肢無力，甚至癱瘓！
新型放射性同位素治療 助患者減緩骨轉移不適
林嘉祥醫師指出，根據統計資料顯示，過去攝護腺癌發生骨轉移時，患者的平均存活期大約僅剩兩年，所幸近年已通過健保給付的「新型放射性同位素治療」，不只能夠降低患者PSA指數及減緩疼痛不適外，施打後也不會有輻射外洩問題，對患者及家屬都相當安全。
林嘉祥醫師補充，早期的攝護腺癌可以透過手術清除，若是晚期或出現骨轉移時，就需要使用荷爾蒙治療及化學治療，但許多患者會擔心副作用而延誤治療時機，承受更多骨頭疼痛的困擾。目前「新型放射性同位素治療」除了有效降低PSA數值外，也能大幅改善骨骼疼痛問題，儘管術後會有疲倦、噁心、嘔吐或輕微拉肚子的症狀，但只要患者與醫師充分溝通，一樣能獲得良好的生活品質。
多關心家中男性長輩 及早發現及早治療
林嘉祥醫師提醒，子女應該多注意家中男性長輩排尿問題，若發現長輩有頻尿或夜尿的情形，就建議盡快至醫院檢查，及早發現及早治療，才是對抗攝護腺癌的不二法門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54741
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